0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

Более 90 тысяч украинцев уже подали "электронные трудовые" в Пенсионный фонд

Более 90 тысяч украинцев уже подали "электронные трудовые" в Пенсионный фонд

В Пенсионный фонд Украины подали информацию о трудовой деятельности, воспользовавшись сервисом “электронная трудовая книжка”, более 90 тысяч человек.

Об этом сказал председатель правления ПФУ Евгений Капинус на пресс-конференции в Киеве, посвященной презентации электронных услуг ПФУ.

“На сегодня этим сервисом уже воспользовалось 93 тысячи человек, которые подали нам свои электронные трудовые. Они оцифровываются, и люди уже могут использовать этот ресурс», – сказал Капинус.

По его словам, на сегодня каждый граждан Украины может подать отсканированную трудовую книжку в Пенсионный фонд. Это позволяет получить ПФУ информацию о стаже человека и в дальнейшем осуществлять автоматический расчет и назначение пенсии.

Капинус уверил, что системы ПФУ на сегодня являются одними из самых защищенных и позволяют хранить информацию в соответствии с международными стандартами.

Он также напомнил, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который дает возможность Пенсионному фонду осуществлять ведение электронной трудовой.

“Мы надеемся, что в ближайшее время будет одобрен в целом. В дальнейшем, если брать законопроект, который принят в первом чтении и говорит о том, что люди в целом будут подавать трудовые книжки, это даст возможность вести трудовую книжку исключительно в электронном виде через определенный период времени, и человеку не надо будет осуществлять сложные трансформации с ведением бумажной трудовой книжки», – отметил председатель правления ПФУ.

Справка Finance.ua:

  • В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.
  • Застрахованные лица и работодатели смогут подавать в этот сервис информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.
  • 2 сентября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” (№3623), который имеет целью введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса относительно автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.