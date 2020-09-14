Более 90 тысяч украинцев уже подали "электронные трудовые" в Пенсионный фонд

В Пенсионный фонд Украины подали информацию о трудовой деятельности, воспользовавшись сервисом “электронная трудовая книжка”, более 90 тысяч человек.

Об этом сказал председатель правления ПФУ Евгений Капинус на пресс-конференции в Киеве, посвященной презентации электронных услуг ПФУ.

“На сегодня этим сервисом уже воспользовалось 93 тысячи человек, которые подали нам свои электронные трудовые. Они оцифровываются, и люди уже могут использовать этот ресурс», – сказал Капинус.

По его словам, на сегодня каждый граждан Украины может подать отсканированную трудовую книжку в Пенсионный фонд. Это позволяет получить ПФУ информацию о стаже человека и в дальнейшем осуществлять автоматический расчет и назначение пенсии.

Капинус уверил, что системы ПФУ на сегодня являются одними из самых защищенных и позволяют хранить информацию в соответствии с международными стандартами.

Он также напомнил, что недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который дает возможность Пенсионному фонду осуществлять ведение электронной трудовой.

“Мы надеемся, что в ближайшее время будет одобрен в целом. В дальнейшем, если брать законопроект, который принят в первом чтении и говорит о том, что люди в целом будут подавать трудовые книжки, это даст возможность вести трудовую книжку исключительно в электронном виде через определенный период времени, и человеку не надо будет осуществлять сложные трансформации с ведением бумажной трудовой книжки», – отметил председатель правления ПФУ.

Справка Finance.ua:

В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

Застрахованные лица и работодатели смогут подавать в этот сервис информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.