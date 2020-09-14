Alibaba показала умную цифровую фабрику, которую скрывала три года

Крупнейшая китайская корпорация Alibaba Group Holding представила свою «умную» подключенную фабрику, которую она скрывала последние три года на окраине своего родного города Ханчжоу. Как сообщает Bloomberg, производственные мощности под названием Xunxi нацелены на производителей одежды.
Агентство сообщает, что фабрика на самом деле работала в течение последних трех лет и изготавливала одежду по заказу продавцов из маркетплейсов Taobao и Tmall, которые принадлежат Alibaba.
Новая фабрика предлагает производителям аналитику данных и внутренние технологии, чтобы они могли настраивать фабрики в соответствии с потребительским спросом.
“Это позволяет традиционным производителям повышать рентабельность и сокращать объемы запасов, сохраняя при этом возможность удовлетворить эти потребности в персонализации.
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Цеха фабрики оборудованы машинами для раскроя, швейными машинами и конвейерами, за которыми можно следить удаленно с помощью смартфона.
Xunxi, что означает “быстрый носорог” – это плод того, что основатель миллиардер Джек Ма назвал “новым производством” в 2016 году. Это тесно связано со стратегией “новой розничной торговли” Alibaba, которая предполагает слияние оффлайн и онлайн-покупок.
Фото: www.flickr.com/photos/190187907@N03/50349973413
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