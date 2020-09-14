0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Alibaba показала умную цифровую фабрику, которую скрывала три года

Alibaba показала умную цифровую фабрику, которую скрывала три года

Крупнейшая китайская корпорация Alibaba Group Holding представила свою «умную» подключенную фабрику, которую она скрывала последние три года на окраине своего родного города Ханчжоу. Как сообщает Bloomberg, производственные мощности под названием Xunxi нацелены на производителей одежды.

Агентство сообщает, что фабрика на самом деле работала в течение последних трех лет и изготавливала одежду по заказу продавцов из маркетплейсов Taobao и Tmall, которые принадлежат Alibaba.

Новая фабрика предлагает производителям аналитику данных и внутренние технологии, чтобы они могли настраивать фабрики в соответствии с потребительским спросом.

“Это позволяет традиционным производителям повышать рентабельность и сокращать объемы запасов, сохраняя при этом возможность удовлетворить эти потребности в персонализации.

Читайте также: Alibaba хочет инвестировать три миллиарда долларов в популярное азиатское суперприложение

Цеха фабрики оборудованы машинами для раскроя, швейными машинами и конвейерами, за которыми можно следить удаленно с помощью смартфона.

Xunxi, что означает “быстрый носорог” – это плод того, что основатель миллиардер Джек Ма назвал “новым производством” в 2016 году. Это тесно связано со стратегией “новой розничной торговли” Alibaba, которая предполагает слияние оффлайн и онлайн-покупок.

Фото: www.flickr.com/photos/190187907@N03/50349973413

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.