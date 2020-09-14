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Рада разрешила продавать лекарства онлайн

Рада разрешила продавать лекарства онлайн

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №3615-1, который нормирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За соответствующий закон на пленарном заседании парламента 17 сентября проголосовали 258 народных депутатов.

Что это значит: когда закон вступит в силу, предприятия, которые будут иметь специальную лицензию на ведение хоздеятельности по розничной торговле лекарственными средствами, смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами в интернете дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами), а также осуществлять их доставку непосредственному потребителю.

Однако указывается и перечень лекарств, которые продавать онлайн запрещено:

  • лекарственные средства, реализация (отпуск) которых производится по рецептам врачей, кроме отпуска таких препаратов при условии предоставления электронного рецепта;
  • лекарства, оборот которых в соответствии с Законом требует наличия лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарственные средства, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Справка Finance.ua:

  • Приобретая некачественные лекарственные препараты в аптеке, покупатель имеет право их вернуть. Инструкцию, как это сделать, смотрите по ссылке.
  • В Украине действует государственная программа “Доступные лекарства”, которой пользуются уже 2,3 млн украинских пациентов.
  • В настоящее время в программе “Доступные лекарства” 264 лекарственных средства, в том числе 85 – которые пациент может получить бесплатно. В частности, в программе “Доступные лекарства” 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы, 1 – для лечения ревматических болезней.
По материалам Finance.UA
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