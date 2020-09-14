Рада разрешила продавать лекарства онлайн

Депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №3615-1, который нормирует электронную розничную торговлю лекарственными средствами, то есть продажу лекарств через интернет.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. За соответствующий закон на пленарном заседании парламента 17 сентября проголосовали 258 народных депутатов.
Что это значит: когда закон вступит в силу, предприятия, которые будут иметь специальную лицензию на ведение хоздеятельности по розничной торговле лекарственными средствами, смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами в интернете дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами), а также осуществлять их доставку непосредственному потребителю.
Однако указывается и перечень лекарств, которые продавать онлайн запрещено:
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