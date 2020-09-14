Apple представила окончательную версию новой iOS 14

Финальные версии новых операционных систем – iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7 выпустила компания Apple.
Установить iOS 14 можно на все смартфоны, начиная с iPhone 6s, сообщает портал ITC.ua.
“На презентации 15 сентября Apple объявила, что обновления iOS, iPadOS, tvOS и watchOS выйдут уже на следующий день, что стало большим сюрпризом для разработчиков – обычно подготовка к релизу занимала несколько недель, а в этом году новая iOS даже опередила новое поколение iPhone”, – написали в сообщении.
Обновление распространяется автоматически. Ускорить этот процесс можно, перейдя в соответствующий раздел настроек и нажать кнопку, которая отвечает за проверку доступности последних обновлений.
“В iOS 14 появились полноценные виджеты, библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам, общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений, возможность скрывать “лишние” домашние экраны с приложениями, а также новый интерфейс звонков и Siri – они больше не занимают весь экран. Еще одно важное новшество iOS 14 – App Clips. Это отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком. Правда, пока неизвестно, когда эта функциональность станет доступна украинцам”, – подчеркивает издание.
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