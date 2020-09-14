Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)

Во второй половине лета 2020 года количество предложений по работе несколько упало по сравнению с первой половиной сезона. Однако были сферы и отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост, иногда даже на 50%.
Об этом сообщается на сайте grc.ua.
Количество вакансий:
Инфографика: grc.ua
Возобновился активный спрос на IT-специалистов. Так, в первой половине мая и доля этой профсферы в общем объеме вакансий, и количество предложений по работе несколько упали: в пределах 2-4%. Однако во второй половине лета можем снова наблюдать положительную динамику – вакансий стало больше на 11%, а доля профсферы увеличилась на 3%.
Также в общем объеме вакансий на 1-2% выросли доли таких отраслей:
Инфографика: grc.ua
В общем абсолютный ТОП-3 на рынке труда по количеству вакансий и в разрезе профсфер, и в разрезе отраслей остался неизменным. По-прежнему наибольшее количество предложений о работе размещали для IT-специалистов, специалистов по продажам, маркетологов. А вот самыми активными работодателями остаются IT-компании, компании, предоставляющие услуги для бизнеса, розничные сети и интернет-магазины.
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