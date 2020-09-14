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Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)

Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)

Во второй половине лета 2020 года количество предложений по работе несколько упало по сравнению с первой половиной сезона. Однако были сферы и отрасли, которые, наоборот, продемонстрировали рост, иногда даже на 50%.

Об этом сообщается на сайте grc.ua.

Количество вакансий:

  • в период с 16 июля по 29 августа было размещено на 4% меньше вакансий;
  • более чем на 20% уменьшилось количество предложений по работе в таких профсферах, как “Продажи”, “Транспорт”, “Консультирование”, “Бухгалтерия”, “Безопасность”, “Банки”, “Юриспруденция”, “Закупки”, “Домашний персонал”;
  • в последней из перечисленных профсфер (вакансии для репетиторов, поваров, помощников по хозяйству, воспитателей, нянь и т.д.) во второй половине был наиболее ощутимый спад (на 43%), но и заметно увеличение количества предложений по работе в первой половине лета (на 54%);
  • для профсферы “Консультирование” было увеличение вакансий на 94% в первой половине лета и уменьшение на 16% – во второй;
  • “Банки” – увеличение вакансий на 89% в первой половине лета и уменьшение на 24% – во второй.


Инфографика: grc.ua

Возобновился активный спрос на IT-специалистов. Так, в первой половине мая и доля этой профсферы в общем объеме вакансий, и количество предложений по работе несколько упали: в пределах 2-4%. Однако во второй половине лета можем снова наблюдать положительную динамику – вакансий стало больше на 11%, а доля профсферы увеличилась на 3%.

Также в общем объеме вакансий на 1-2% выросли доли таких отраслей:

  • СМИ, реклама, PR, дизайн, продюсирование;
  • строительство, недвижимость, архитектура;
  • заведения образования;
  • гостиницы, рестораны;
  • сельское хозяйство.


Инфографика: grc.ua

В общем абсолютный ТОП-3 на рынке труда по количеству вакансий и в разрезе профсфер, и в разрезе отраслей остался неизменным. По-прежнему наибольшее количество предложений о работе размещали для IT-специалистов, специалистов по продажам, маркетологов. А вот самыми активными работодателями остаются IT-компании, компании, предоставляющие услуги для бизнеса, розничные сети и интернет-магазины.

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По материалам Finance.UA
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