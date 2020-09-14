Банкиры предлагают использовать BankID в качестве цифровой подписи

Для развития онлайн-финуслуг только дистанционной идентификации с помощью BankID недостаточно. У потенциального клиента также должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП) для заключения онлайн-договоров (кредитных, депозитных, открытия счета).

Об этом сообщили банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

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«На сегодня мы используем BankID. Но небольшим тормозом является требование наличия КЭП, которая нужна для полной идентификации клиента», – говорит директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Начальник проекта MobileID компании «Киевстар» Василий Мунтян объяснил, что у украинцев на выбор есть три носителя для цифровой подписи, который по сути является «оригиналом вашего паспорта, с ИНН, с вашим присутствием и вашей живой подписью, собственноручной».

«На сим-карту оператора, записать на токен – защищенный носитель, или получить через приложение «Дія». И пользователь сам выбирает для себя удобный носитель», – рассказал он.

Заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан сохранил свой КЭП на смартфон, но он сознательно пошел на этот риск, о чем должен знать каждый пользователь цифровой подписи. «Должны произойти изменения в понимании гражданами плюсов, но и рисков, которые несет владение этой подписью в том или ином виде – облаке или на внешнем носителе», – сказал он.

Проблема заключается в том, что BankID может воспользоваться любой клиент каждого из банков, который подключился к системе, а КЭП клиенты должны получать самостоятельно.

«Наш банк активно работает на рынке потребительского кредитования. Сейчас мы обсуждаем переход в бездокументарную форму работы и столкнулись с тем, что у нас есть BankID как идентификация, но клиент все равно должен подписать договор. Но если бы BankID использовался еще как электронная подпись, то это действительно была бы прорывная технология», – заявил заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка «Глобус» Александр Дубихвост.

Для экспоненциального роста цифровой экономики он предлагает упростить получение КЭП украинцами. «И та же «Дія» сейчас думает, как сделать одноразовый КЭП, который живет пять минут. Хотя самое простое – это сделать BankID цифровой подписью для мелких транзакций, – считает Александр Дубихвост. – Применение КЭП в банковской системе регулирует Нацбанк. И для банков он бы мог приравнять BankID к электронной подписи».

Нацбанк не считает это возможным в ближайшее время. «Мы пока не видим BankID в качестве носителя электронной подписи. Но одновременно мы говорим, что BankID позволяет проводить такую ​​идентификацию клиента, когда можно открыть счет с оборотами до 40 тыс. грн в месяц и 400 тыс. в год, что покрывает 90% населения Украины с такими оборотами», – заявил Алексей Шабан.

Есть и альтернатива КЭП – «физическая» подпись на экране смартфона. «Мы доработали 151-ю инструкцию, которая приравняла подпись пальцем на стекле смартфона или планшета к собственноручной подписи. Это еще один способ дистанционного подписания договора. Думаю, что к концу года мы увидим еще несколько банков, которые научились заключать договоры, а не только идентифицировать клиента. Наверное, 2021-й станет годом роста количества клиентов, которые пользуются системой BankID», – надеется Алексей Шабан.