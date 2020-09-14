Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на $1,5 млрд

Министерство юстиции США на $1,5 млрд оштрафовало компанию-производителя автомобилей Mercedes-Benz.
Выхлопные системы автомобилей, которые производила компания Daimler AG, не соответствуют требованиям американского законодательства.
Читайте также: Mercedes-Benz сможет ремонтировать автомобили удаленно
Daimler AG обязали отозвать дизельные автомобили, изготовленные в период 2009-2016 годов, а также бесплатно отремонтировать системы выбросов, сообщает Минюст США.
Ожидается, что затраты на ремонт автомобилей составят около $436 млн. Кроме того, компания должна выплатить американским властям $945 млн гражданских штрафов, а также $110 млн для смягчения последствий от выбросов в Калифорнии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили12 ч. назад - 1566 10
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев12 ч. назад - 2646 5
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста8 ч. назад - 1608 3
Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского9 ч. назад - 347 3
Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-202110 ч. назад - 769 3
6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен13 ч. назад - 33030
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев12 ч. назад - 2646 5
Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)8 ч. назад - 1997
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)5 ч. назад - 1823
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста8 ч. назад - 1608 3
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров11 ч. назад - 280
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 350 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2594 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 602
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 495