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Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на $1,5 млрд

Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на $1,5 млрд

Министерство юстиции США на $1,5 млрд оштрафовало компанию-производителя автомобилей Mercedes-Benz.

Выхлопные системы автомобилей, которые производила компания Daimler AG, не соответствуют требованиям американского законодательства.

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Daimler AG обязали отозвать дизельные автомобили, изготовленные в период 2009-2016 годов, а также бесплатно отремонтировать системы выбросов, сообщает Минюст США.

Ожидается, что затраты на ремонт автомобилей составят около $436 млн. Кроме того, компания должна выплатить американским властям $945 млн гражданских штрафов, а также $110 млн для смягчения последствий от выбросов в Калифорнии.

По материалам Газета по-Украински
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