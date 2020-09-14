Межбанк: ожидаем пик активности на этой неделе

В четверг 17 сентября мы ожидаем пик активности участников валютного межбанка среди дней этой недели.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $230-250 млн при совершении до 540-580 сделок.
Межбанк будет полностью зависимым от действий крупных игроков, а противостояние их курсовых интересов и выходы на торги с основными объемами операций и будут формировать тренд в течение сессии. Рост статистики будет связан с приближением окончания недели и традиционным для предстоящей пятницы снижением деловой активности перед выходными. Поэтому компании будут стараться уже в четверг закрыть свои основные валютные и гривневые проплаты контрагентам.
Кроме того, после двух интервенций Нацбанка, проведенных им во вторник и среду, наметилось снижение по доллару. И теперь всех интересует, сможет ли доллар вернуться ниже 28 гривен за доллар.
Снижение валютных котировок будет стимулировать экспортеров, которым традиционно задерживают выплату компенсации НДС, не затягивать с основными продажами, пока ценник не опустился еще ниже. Это значит, что мы можем увидеть повышенное предложение валюты в первой половине торговой сессии. При этом покупатели могут начать “играть в войну нервов “ и выжидать моментов, когда продавцы все же пойдут им на уступки в части курса.
Мы прогнозируем, что Нацбанк появится на рынке только в случае ситуативного роста предложения и будет выкупать доллар не ниже уровней 27,85-27,90 гривен, что и поддержит котировки этой валюты даже при избытке предложения.
Спекулянты постараются в четверг максимально покачать курс в моменты выхода на торги крупных игроков. В случае появления экспортеров с крупными продажами валюты они присоединятся к ним, а если Нацбанк выйдет на рынок покупать доллар, тут же переключатся с продаж на покупки. Кроме того, они явно захотят сегодня поиграть на скачках евро, цена которого на международных рынках упала, к гривне.
В целом сессия четверга пройдет в два этапа – более активная первая половина дня с выходом всех основных местных игроков и нерезидентов и относительное затишье именно по клиентским сделкам во второй половине торгов.
На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. А спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек и по евро – до 25-30 копеек. В случае, если доллар опустится ниже 28 гривен, может вырасти предложение наличной валюты, и тогда банкам понадобится гривна для подкрепления операционных касс.
Курсы межбанка, по нашему прогнозу на 17 сентября, будут в пределах: доллар – коридор 27,92-28,17 гривен, евро – коридор 32,80-33,25 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,04 / 28,06
евро – 33,21 / 33,23
российский рубль – 0,3740 / 0,3744
Курсы валют на Межбанке
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