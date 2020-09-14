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СБУ вскрыла миллионные хищения с банковских счетов украинцев

СБУ вскрыла миллионные хищения с банковских счетов украинцев

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, занимавшейся хищением денег со счетов клиентов частных и государственных банков. Злоумышленникам удавалось воровать 3 миллиона гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл-центр, где работали 54 оператора.

“Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-коде, номере и пин-кодах платежных карт. После получения доступа к клиентским счетам, злоумышленники переводили деньги на подконтрольные банковские счета”, – говорится в сообщении.

Злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика для работы с “клиентами”. По данным спецслужбы, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов гривен.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

По материалам РБК-Украина
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