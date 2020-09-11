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Межбанк: день оказался удачным для гривны

Межбанк: день оказался удачным для гривны

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28.09 – 28.11 гривен.

Уже у 10.40 рынок разогрели до 28.12/28.14. После чего с 12.10 доллар начал терять свои позиции и приблизился к показателям 28.10 – 28.11 гривен за доллар.

К 12.30 доллар немного повысился к 28.11-28.13 UAH/USD и так держался час, после чего котировки стали падать.

В 14.10 доллар опустился до показателей 28.10-28.12 UAH/USD.

В 15.10 доллар уже был на уровне 28.06-28.08 UAH/USD

День же закрыли с показателями 28.04-28.06 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,04 / 28,06
евро – 33,32 / 33,33

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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