0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 37 0

В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров

В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров

Первый турецкий летающий автомобиль под названием Cezeri был успешно испытан в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Peninsula cо ссылкой на производителя, передает comments.ua.

Компания Baykar сообщила, что во время летных испытаний прототипа весом 230 кг, разработанного и изготовленного турецкими инженерами, Cezeri поднялся на высоту 10 метров. Главный технический директор Сельчук Байрактар сообщил о скором появлении более совершенных моделей.

“В будущем мы создадим более совершенные прототипы и будем выполнять полеты с человеком на борту. После “умных” автомобилей революция в автомобильных технологиях будет связана с летающими автомобилями. Так что с этой точки зрения мы готовимся к будущим гонкам, а не к сегодняшним”

Байрактар ​​добавил, что Cezeri потребуется примерно 10-15 лет, чтобы отправиться в путь, и 3-4 года, чтобы использовать его в рекреационных целях, например, квадроциклах в сельской местности. В сентябре прошлого года Cezeri был представлен на Teknofest, турецкой выставке технологий и аэрокосмической промышленности в Стамбуле.

Автомобиль назван в честь Исмаила аль-Джазари, известного мусульманского инженера и эрудита XII века. Компания Baykar, основанная в 1984 году, производит вооруженные и невооруженные дроны, системы управления, симуляторы и системы авионики.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.