Китай впервые запустил спутники с помощью ракеты морского базирования

Китай успешно запустил на орбиту девять спутников с помощью ракетоносителя “Чанчжэн-11” – первого в стране ракетоносителя морского базирования.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Сами спутники были разработаны компанией Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. Трое из них будут использоваться для создания видеоизображений, один из которых для популярной китайской онлайн-видеоплатформы Bilibili, а другой – для государственной телекомпании CCTV.
Между тем, остальные шесть спутников – это спутники, которые при помощи технологий формирования и считывания аэрокосмоизображений будут получать изображения в высоком разрешении.
Спутник Bilibili отличается низкой стоимостью разработки, низким энергопотреблением, легким весом и высоким разрешением.
С его помощью можно получить цветной фото- и видеоконтент с разрешением выше 0,98 метра. Эти данные будут использоваться для создания популярных видеороликов, охватывающих такие области, как наука и технологии, гуманитарные науки, история и образование.
Все девять спутников будут предоставлять данные дистанционного зондирования для служб обследования земельных ресурсов страны, городского планирования и мониторинга стихийных бедствий.
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