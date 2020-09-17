Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)

В августе ситуация с занятостью в Украине продолжила улучшаться.
Об этом сообщает Госслужба занятости Украины.
В Государственную службу занятости в январе-августе 2020 года обратились и воспользовались услугами 1,8 млн граждан, ищущих работу, из них 945 тысяч – со статусом зарегистрированного безработного.
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При содействии центров занятости трудоустроены 411 тыс. человек, в том числе 250 тыс. зарегистрированных безработных. Пособие по безработице получали 836 тыс. человек.
Cкриншот отчета ГСЗУ: Количество зарегистрированных безработных с 12.03. по 31.08., тыс. чел.
В Госслужбе занятости отметили, что по видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроены:
Наиболее востребованные профессии. Больше всего запросов от работодателей по вакансиям поступало для таких работников:
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