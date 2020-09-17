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Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)

Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)

В августе ситуация с занятостью в Украине продолжила улучшаться.

Об этом сообщает Госслужба занятости Украины.

В Государственную службу занятости в январе-августе 2020 года обратились и воспользовались услугами 1,8 млн граждан, ищущих работу, из них 945 тысяч – со статусом зарегистрированного безработного.

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При содействии центров занятости трудоустроены 411 тыс. человек, в том числе 250 тыс. зарегистрированных безработных. Пособие по безработице получали 836 тыс. человек.


Cкриншот отчета ГСЗУ: Количество зарегистрированных безработных с 12.03. по 31.08., тыс. чел.

В Госслужбе занятости отметили, что по видам экономической деятельности больше всего граждан трудоустроены:

  • в сельском хозяйстве (42%);
  • в перерабатывающей промышленности (15%);
  • в сфере торговли (14%).

Наиболее востребованные профессии. Больше всего запросов от работодателей по вакансиям поступало для таких работников:

  • квалифицированных работников с инструментом – швея, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь аварийных работ, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, монтер пути, пекарь, художник;
  • профессионалов – учителей, воспитателей, преподавателей вузов, педагогов-организаторов, инспекторов, инженеров, провизоров, психологов, врачей, экономистов, музыкальных руководителей;
  • из сферы торговли и услуг – продавцов, поваров, охранников, официантов, санитарок, барменов, полицейских;
  • из работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – водитель, оператор заправочных станций, водитель троллейбуса, водитель трамвая, тракторист, токарь, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика;
  • специалистов – сестра медицинская, бухгалтер, фармацевт, мастер производственного обучения, электрик, механик, фельдшер, электромеханик, техник;
  • из неквалифицированных работников – подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, дворник, кухонный работник, грузчик, рабочий по комплексной уборке домов, укладчик-упаковщик, кладовщик, сторож;)
  • руководителей, менеджеров – менеджер по продажам, руководитель кружка, главный бухгалтер, заведующий производством, мастер, заведующий хозяйством, начальник отдела почтовой связи.
По материалам Finance.UA
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