Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении

Менее чем через час после окончания мероприятия Apple Time Files, Spotify разослал заявку, в которой подтвердил свое недоверие и разочарование Apple, опять обвинив компанию в антиконкурентном поведении.

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«И снова Apple использует свое доминирующее положение и несправедливые методы, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и лишить их потребителей. Мы просим антимонопольные органы оперативно остановить антиконкурентное поведение Apple. Если этого не произойдет, сообщество разработчиков понесет непоправимый урон, а общие свободы — слушать, учиться, творить, общаться — будут поставлены ​​под угрозу», — заявили в Spotify.

Представители Spotify не уточнили, какой аспект мероприятия Apple вызвал такую реакцию, однако у сетевых аналитиков есть предположения. Объявленный вчера пакет Apple One предлагает план подписки на все сервисы Apple: Apple Arcade, TV+, доступ к iCloud и, что особенно важно, доступ к Apple Music за 15 долларов в месяц. Это потенциальная угроза для Spotify.