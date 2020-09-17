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Юрист рассказал, как не платить штраф за тонировку стекла в авто

Юрист рассказал, как не платить штраф за тонировку стекла в авто

Эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзор с места водителя и ухудшает прозрачность стекла, запрещается (п.31.4.7 ПДД).

Об этом напоминает Дорожный адвокат.

Штраф. За управление автомобилем с нарушением этих требований на первый раз предусмотрен штраф в размере 340 грн. (ч.1 ст.121 КУоАП).

Если нарушение совершено повторно в течение года, то могут лишить права управления от 3-х до 6-ти месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток (ч.4 ст.121 КоАП).

Исключения. Допускается тонирование со светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70% (п.п. 2.2.4 ГОСТ 5727-88). Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.

Однако, при наложении штрафа определить процент светопропускания работник полиции должен не визуально, а только с применением специального прибора (тауметр).

Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами незаконен.

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Поэтому, если инспектор пытается вынести постановление за тонированные стекла, требуйте провести измерения светопропускания согласно разрешенным нормативам.

В то же время, при проведении тонировки стекол следует получить на СТО соответствующий сертификат об уровне светопропускания. Это поможет избежать недоразумений с работниками полиции.

Справка Finance.ua:

  • Штраф за отсутствие автостраховки: Согласно действующему украинскому законодательству, для пользования транспортным средством каждый владелец автомобиля должен оформить страховой полис ОСАГО – страховку гражданской ответственности. За просроченную или отсутствующую страховку водителей ждет санкция в виде штрафа. Согласно законодательству, размер штрафа за езду без страхового полиса автогражданки составляет 425 гривен.

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По материалам Finance.UA
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