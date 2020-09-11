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Шмыгаль назвал мифом неподъемность дефицита Бюджета-2020

Шмыгаль назвал мифом неподъемность дефицита Бюджета-2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что неподъемный дефицит Госбюджета 2020 года является мифом. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“На этой неделе правительство внесло в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. Это оптимальный бюджет, оптимизированный документ, который максимально учитывает потребности людей и при этом является реалистичным к исполнению. Наши приоритеты не изменились, они четко отражены в смете. Медицина, образование, безопасность и оборона, социальная защита людей, строительство дорог и поддержка бизнеса”, – сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину, а также увеличатся расходы на образование, социальную защиту населения и инфраструктуру.

“Еще несколько фактов, которые нужно объяснить. Первое – это миф о неподъемном дефиците. Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес. На следующий год мы закладываем в бюджет 6% дефицита, что на 1,5% меньше, чем в этом году. Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений в Государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от коррупционных схем предыдущих лет”, – добавил Премьер-министр.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год.

По материалам УНН
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