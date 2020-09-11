Шмыгаль назвал мифом неподъемность дефицита Бюджета-2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что неподъемный дефицит Госбюджета 2020 года является мифом. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“На этой неделе правительство внесло в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. Это оптимальный бюджет, оптимизированный документ, который максимально учитывает потребности людей и при этом является реалистичным к исполнению. Наши приоритеты не изменились, они четко отражены в смете. Медицина, образование, безопасность и оборона, социальная защита людей, строительство дорог и поддержка бизнеса”, – сказал Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину, а также увеличатся расходы на образование, социальную защиту населения и инфраструктуру.
“Еще несколько фактов, которые нужно объяснить. Первое – это миф о неподъемном дефиците. Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес. На следующий год мы закладываем в бюджет 6% дефицита, что на 1,5% меньше, чем в этом году. Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений в Государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от коррупционных схем предыдущих лет”, – добавил Премьер-министр.
Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Верховная Рада одобрила законопроект о реформировании военкоматовВчера, 16:00 - 2408 16
В Раде хотят уравнять ставки акцизного налога на топливо7 ч. назад - 782 13
Бизнесу напомнили о штрафах за отказ в расчете через терминалВчера, 08:18 - 994 7
В Киеве массово эвакуируют машины с улиц: нарушителям выписали штрафов на миллионВчера, 11:44 - 2545 6
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставками4 ч. назад - 973 5
Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условияВчера, 21:04 - 1954 1
"Минималку" планируют устанавливать в зависимости от фактического прожиточного минимума - законопроектВчера, 20:00 - 1684 1
Как будет расти минимальная пенсия в 2021 году: проект госбюджету10 ч. назад - 1539
"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов6 ч. назад - 1357 2
Эксперт рассказала о причинах роста цен на вторичном рынке жилья8 ч. назад - 1118
Apple представила новый iPad і iPad Air7 ч. назад - 140
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Позавчера, 10:20 - 2405 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 528
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 461
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 592 3