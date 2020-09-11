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За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку

За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделку

Германия предложила Соединенным Штатам Америки миллиардную сделку за отказ от санкций за строительство газопровода “Северный поток-2”. Речь идет о сумме в миллиард евро.

Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

ФРГ готова финансировать строительство терминалов для приема американского сжиженного газа.

Издание отмечает, что министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о намерении Берлина финансировать строительство главе Минфина США Стивену Мнучину еще в августе.

Штаты планируют экспортировать сжиженный природный газ в Германию через терминалы в портах Брунсбюттеля и Вильгельмхафена.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что правительство Германии должно самостоятельно определиться, останавливать ли строительство российского газопровода “Северный поток-2”.

По материалам РБК-Украина
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