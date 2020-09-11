По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,217 млн грн. и 29,879 млн грн. гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (41 и 33), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активные заявки по доллару на сумму 62,186 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4000 – 2 000
28,2500 – 7 777
28,1200 – 150 000
28,1200 – 30 000
28,1100 – 55 000
28,1100 – 33 333
28,1000 – 120 000
28,1000 – 111 111
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1300 – 10 000
28,1200 – 45 000
28,1200 – 30 000
28,1200 – 40 000
28,1200 – 15 000
28,1200 – 25 000
28,1200 – 10 000
28,1200 – 33 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1315 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0944 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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