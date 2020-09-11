Бахрейн и ОАЭ заключили историческое мирное соглашение с Израилем

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн стали первыми за четверть века арабскими странами, которые заключили историческое мирное соглашение с Израилем.

Подписали соглашение при посредничестве США, поэтому церемонию провели в Белом доме. В ней, кроме президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приняли участие глава МИД и брат принца Эмиратов, а также министр иностранных дел Бахрейна.

До сих пор из арабских стран только Египет и Иордания имели мир с Израилем, остальные, а это почти три десятка государств, не признают еврейское государство на Ближнем Востоке в знак солидарности с палестинцами.