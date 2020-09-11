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Межбанк: три фактора способны оказать влияние сегодня

Межбанк: три фактора способны оказать влияние сегодня

Эта среда пройдет достаточно динамично на валютном рынке с постепенным ростом объемов операций. Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:

1. Расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ, который состоялся вчера, 15 сентября. Его результаты оказались довольно обнадеживающими: чиновники продали облигаций на общую сумму 6 млрд гривен, в том числе гривневых бумаг – на 2,9 млрд грн, долларовых – на $111,9 млн. Сегодня день расчетов за эти бумаги, и в случае нехватки гривневого ресурса банки будут вынуждены продавать валюту, что способно оказать влияние на валютный рынок.

2. Интервенции Нацбанка и поведение спекулянтов. Вчера Нацбанк выставил на продажу свыше 20 млн долларов по курсу 28,11 гривен. Это первая его продажа, начиная с 23 июля 2020 года; почти два месяца затем регулятор только покупал валюту. В случае, если сегодня Нацбанк решит продолжить сдерживающие интервенции, к нему могут подключиться спекулянты и попытаться повышенным объемом предложения валюты сыграть на понижение, чтобы заработать на падении курса доллара.

3. Хозяйственные операции экспортеров. В случае, если спекулянты вместе с Нацбанком начнут опускать курс доллара, к продажам могут подключиться и экспортеры, нуждающиеся в гривне для проведения хозяйственных операций. Видя, что выгодная цена уходит, они поспешат продать валюту из заначек, чем еще больше увеличат ее предложение и усилят давление на курс.

Не исключено, что если снижение будет слишком сильным, мы можем увидеть, как Нацбанк от продаж валюты перейдет к ее покупке. В любом случае регулятор не заинтересован в сильных колебаниях курса доллара и будет их всячески сдерживать. В то же время нынешнее ослабление гривны способствует росту поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ. А значит, Нацбанк не будет препятствовать плавному росту курса доллара.

Понижение курса евро на международном рынке также привлечет сегодня внимание спекулянтов, которые попытаются заработать на скачках евро к гривне.

Мы прогнозируем на сегодня объем операций на торгах в пределах до $250-270 млн при совершении до 490-540 сделок.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек, по евро – до 25-30 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 16 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,95 – 28,20 гривен, евро – коридор 33,10 -33,50 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,09 / 28,11
евро – 33,32 / 33,34
российский рубль – 0,3737 / 0,3741

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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