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Потери туристической отрасли из-за пандемии - данные ОНН

Потери туристической отрасли из-за пандемии - данные ОНН

Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере 460 млрд долларов для мирового туристического сектора.

Об этом говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН.

Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где туристический поток сократился на 72%.

В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке – на 57%, а в Америке – на 55%.

Напомним, в июне 2020 года все секторы услуг в Европейском союзе сократились по сравнению с февралем 2020 года из-за COVID-19. Общий сектор услуг в ЕС потерял 16,4% за этот период, в то время как сектор туристических услуг упал на 75,0%.

По данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

По материалам РБК-Украина
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