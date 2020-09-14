6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен

На сайтах поиска работы активно появляются новые вакансии.
Какую работу предлагают украинцам с зарплатой от 50 тыс. грн, сообщается на Work.ua.
Программист:
Водитель:
Риэлтор:
Менеджер по закупке:
Маркетолог:
Стоматолог-ортопед:
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