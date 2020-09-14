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6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен

6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен

На сайтах поиска работы активно появляются новые вакансии.

Какую работу предлагают украинцам с зарплатой от 50 тыс. грн, сообщается на Work.ua.

Программист:

  • ищут Middle PHP-программиста на зарплату 40 000-60 000 грн и Senior PHP-программиста на зарплату 70 000-90 000;
  • работа в Днепре, но рассматриваются кандидаты из других городов.

Водитель:

  • компания НФПК, которая занимается грузоперевозками строительных материалов по Украине, ищет водителя со своим авто в Полтаве;
  • обещают зарплату 65 000 грн (оплата ежедневная);
  • от соискателей требуется опыт работы от 1 года, личный грузовой автомобиль вместимостью 1,5-5 т, внимательность и исполнительность.

Риэлтор:

  • агентство недвижимости из Одессы разместило вакансию менеджера по продаже недвижимости с зарплатой 20 000-80 000 грн;
  • идеальный кандидат должен быть активным, целеустремленным, стрессоустойчивым, опыт работы в продажах желателен, однако и стремление добиться успеха в этой сфере — уже хорошо.

Менеджер по закупке:

  • в компанию, которая занимается покупкой и продажей зерновых, требуется менеджер по закупкам сельхозпродукции;
  • работать нужно будет в городе Купянск (Харьковская область): покупать пшеницу, ячмень, кукурузу и прочее, вести отчетность и мониторить цены. На этой должности обещают зарплату до 50 000 грн.

Маркетолог:

  • директор департамента маркетинга нужен львовской компании;
  • на этой должности нужно будет руководить отделом, разрабатывать маркетинговую стратегию, повышать лояльность покупателя, распределять рекламные бюджеты. Зарплата – 70 000 грн.

Стоматолог-ортопед:

  • специалист будет заниматься челюстной ортопедией и протезированием;
  • нужен опыт работы от 2 лет и умение работать с микроскопом. Ежемесячная оплата труда – от 20 000 до 80 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине: по данным экспертов, он не сократился, а увеличился.
  • Зарплаты украинцев продолжают расти: по последним данным Госслужбы статистики, в июле они выросли на 225 грн, достигнув всего 11 804 грн (+2%). Это в 4,6 раза меньше июньского роста, но вдвое больше майского.

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По материалам Finance.UA
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