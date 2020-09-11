Apple представила новый iPad і iPad Air

Компания Apple представила новый iPad 8-го поколения и iPad Air.
Об этом рассказали во время презентации.
iPad получил новый процессор A12 Bionic, который на 40% быстрее в обработке данных и в 2 раза быстрее при обработке графики. Планшет работает с беспроводными клавиатурами и Apple Pencil.
iPad 8-го поколения получил 10,2-дюймовый дисплей. Его цена составит 329 долл. Гаджет заказать можно уже сегодня, а физически будет доступен с 18 сентября.
iPad Air получил 10,9-дюймовый жидкий Retina-дисплей с разрешением 2360 × 1650 пикселей. Датчик отпечатков пальцев Touch ID интегрирован в кнопку выключения экрана. Гаджет получил первый в отрасли 5-нанометровый чип A14 с 11,8 млрд транзисторов. Процессор имеет 6-ядерный дизайн и на 40% быстрее, чем чип в iPad Air предыдущего поколения.
iPad Air также получил разъем USB-C, 7-мегапиксельную фронтальную камеру, которая снимает в формате 1080p. Основная 12-мегапиксельная камера поддерживает съемку видео в формате 4K и 60 fps, а также обладает улучшенной стабилизацией. Кроме того, камера может снимать замедленное видео со скоростью 240 fps.
iPad Air можно будет приобрести в версии, которая поддерживает LTE-связь. Планшет также может работать в стандарте беспроводной связи Wi-Fi 6.
Цена на iPad Air будет начинаться с 599 долл, а доступным гаджет станет с октября.
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