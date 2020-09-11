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Минфин продал гособлигаций еще на 6 миллиардов

Минфин продал гособлигаций еще на 6 миллиардов

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 сентября привлекло в государственный бюджет 6,025 млрд грн в эквиваленте.

Об этом Минфин сообщает в Фейсбуке.

“Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам 2 выпуска ценных бумаг в национальной валюте и один в иностранной валюте. Срок обращения предложенных государственных облигаций в гривне – 6 месяцев и 2 года, а в долларах США – 1,1 года”, – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что от размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 млрд грн, а от 2-летних – 894 млн грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась (7,82%), тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагами составила 10,43%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 112 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.

По материалам УКРИНФОРМ
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