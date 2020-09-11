Межбанк: доллар выиграл битву за вторник

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,99 – 28,01 гривен.

Уже у 11.30 рынок разогрели до 28,02/28,04. Но и на этом игроки не остановились, доллар продолжил свой рост. К 12.50 и вовсе скаканул к показателям 28,07 – 28,09 гривен за доллар.

Ровно через час доллар взял высоту 28,08-28,10 UAH/USD.

А после обеда, к 14.50, доллар прыгнул еще выше, до показателей 28,10-28,12 UAH/USD.

И только ближе к вечеру гривне удалось немного отыграть позиции, завершив вторник с 28,09-28,11 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,99 – 28,01

евро – 33,27 / 33,29

Курсы валют на Межбанке

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