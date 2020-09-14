Xiaomi представила умный четырехдверный холодильник с сенсорным дисплеем (фото)

Viomi, дочерняя компания Xiaomi, представила четырехдверный холодильник под названием Cross 451L. Новинка получила не только большой объем внутреннего пространства, но и набор смарт-функций, для управления которым на корпусе прибора предусмотрен большой многофункциональный дисплей.
По заявлению производителя, суммарный объем всех отделений холодильника составляет 415 литров. Кроме того, на одной из его дверей разместился практически полноценный планшет, который можно использовать для просмотра видео, прослушивания музыки или чтения рецептов, сообщает Gizmochina.
Благодаря поддержке функции голосового помощника экран может стать центром управления другими устройствами в составе экосистемы умного дома.
Габариты Viomi 451L – 1830х836 мм при глубине отсеков 636 мм. Объем холодильной камеры составляет 299 литров, морозильной камеры – 152 литра. Внутри холодильника установлены полочки, которые можно регулировать по высоте.
В дверку холодильника вмонтирован целый планшет
Производитель отмечает, что уровень шума прибора во время работы не превышает 38 дБ благодаря использованию инверторных компрессоров. Для удаленного управления холодильником предусмотрено фирменное мобильное приложение.
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