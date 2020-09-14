0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Xiaomi представила умный четырехдверный холодильник с сенсорным дисплеем (фото)

Xiaomi представила умный четырехдверный холодильник с сенсорным дисплеем (фото)

Viomi, дочерняя компания Xiaomi, представила четырехдверный холодильник под названием Cross 451L. Новинка получила не только большой объем внутреннего пространства, но и набор смарт-функций, для управления которым на корпусе прибора предусмотрен большой многофункциональный дисплей.

По заявлению производителя, суммарный объем всех отделений холодильника составляет 415 литров. Кроме того, на одной из его дверей разместился практически полноценный планшет, который можно использовать для просмотра видео, прослушивания музыки или чтения рецептов, сообщает Gizmochina.

Благодаря поддержке функции голосового помощника экран может стать центром управления другими устройствами в составе экосистемы умного дома.

Габариты Viomi 451L – 1830х836 мм при глубине отсеков 636 мм. Объем холодильной камеры составляет 299 литров, морозильной камеры – 152 литра. Внутри холодильника установлены полочки, которые можно регулировать по высоте.

В дверку холодильника вмонтирован целый планшет

Производитель отмечает, что уровень шума прибора во время работы не превышает 38 дБ благодаря использованию инверторных компрессоров. Для удаленного управления холодильником предусмотрено фирменное мобильное приложение.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.