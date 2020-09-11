Из COVID-фонда потратили 35% от общей суммы – Минфин

По состоянию на 11 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 млрд грн – это 35% от общей суммы в 66 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что на здравоохранение использовали 2,3 млрд грн из 16,3 млрд рн или 14,2%, на социальную защиту – 9,1 млпд грн из 10,6 млрд или 86%, на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн из 2,5 или 95%.

На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО потрачено 52,5 млн грн или 100% выделенных средств.

“На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 из 35 млрд грн или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На возобновление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы.

Так, по направлениям выделения средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь детям-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн или 73,2% “, – говорится в сообщении.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд или 29%.

На мероприятия по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн или 24,5%.