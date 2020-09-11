0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 71 0

Прибыль Нацбанка сократится до 33 млрд грн

Прибыль Нацбанка сократится до 33 млрд грн

Национальный банк в 2021 году должен перечислить в госбюджет 33 млрд грн прибыли за текущий год.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год.

Это на 9,7 млрд грн или 22,8% меньше, чем НБУ перечислил в текущем году, сообщает FinClub.

Отчисления НБУ в бюджет сокращаются уже несколько лет.

В 2019 году НБУ перечислил в госбюджет прибыль (превышение доходов над расходами) в размере 64,9 млрд грн, а в 2020 году – 42,7 млрд грн (на 22,2 млрд грн или 34,2% меньше).

Напомним, что по итогам первого полугодия 2020 года прибыль НБУ выросла до 80 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.