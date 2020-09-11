Прибыль Нацбанка сократится до 33 млрд грн

Национальный банк в 2021 году должен перечислить в госбюджет 33 млрд грн прибыли за текущий год.
Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год.
Это на 9,7 млрд грн или 22,8% меньше, чем НБУ перечислил в текущем году, сообщает FinClub.
Отчисления НБУ в бюджет сокращаются уже несколько лет.
В 2019 году НБУ перечислил в госбюджет прибыль (превышение доходов над расходами) в размере 64,9 млрд грн, а в 2020 году – 42,7 млрд грн (на 22,2 млрд грн или 34,2% меньше).
Напомним, что по итогам первого полугодия 2020 года прибыль НБУ выросла до 80 млрд грн.
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