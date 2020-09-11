Alibaba хочет инвестировать три миллиарда долларов в популярное азиатское суперприложение

Китайский холдинг Alibaba планирует инвестировать три миллиарда долларов в компанию Grab. На сегодня предприятия ведут переговоры по этому вопросу.
Если сторонам удастся достичь договоренности, то такая сделка станет для интернет-гиганта из Китая крупнейшей на рынке Юго-Восточной Азии с 2016 года, сообщает Bloomberg.
Grab Holdings – это международная компания технологического сектора, бизнес которой сосредоточено в нескольких странах: Сингапуре, Малайзии, Японии, Камбодже, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Компания представляет платформу в виде мобильного приложения, в котором сосредоточен ряд услуг, среди которых:
Компания Grab все еще является частной. По информации Bloomberg, инвестиции Alibaba составят около 1/5 последней рыночной стоимости Grab – 14 млрд долларов.
В ходе инвестиционного раунда Alibaba будет единственным инвестором. Предполагается, что китайский интернет-гигант также приобретет акции Grab, которые полностью принадлежат Uber Technologies.
В частности, по состоянию на конец 2018 Uber владела 23,2% ценных бумаг Grab.
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