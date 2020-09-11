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Huawei запустила второй этап обновлений EMUI 11

Huawei запустила второй этап обновлений EMUI 11

Компания Huawei начала второй этап распространения тестовой версии фирменной оболочки EMUI 11 (Magic UI 4.0) для своих смартфонов.

В день анонса EMUI 11 оболочка стала доступна для теста пользователям смартфонов Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS, а также планшетов MatePad Pro и MatePad Pro 5G.

Теперь приобщиться к бета-тестированию EMUI 11 смогут 2 тысячи пользователей серии Huawei Nova 7, а также Huawei Nova 6 и Nova 6 5G.

Для смартфонов Honor предлагается для тестирования брендированная вариация оболочки — Magic UI 4.0. Компания набирает 2 тысячи тестеров среди пользователей Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, а также Honor V30 и Honor V30 Pro.

Оболочка EMUI 11 основана на операционной системе Android 10, а не Android 11. В будущем ожидается переход на фирменную ОС HongmengOS (HarmonyOS).

По материалам internetua.com
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