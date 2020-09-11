Huawei запустила второй этап обновлений EMUI 11

Компания Huawei начала второй этап распространения тестовой версии фирменной оболочки EMUI 11 (Magic UI 4.0) для своих смартфонов.

В день анонса EMUI 11 оболочка стала доступна для теста пользователям смартфонов Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 RS, а также планшетов MatePad Pro и MatePad Pro 5G.

Теперь приобщиться к бета-тестированию EMUI 11 смогут 2 тысячи пользователей серии Huawei Nova 7, а также Huawei Nova 6 и Nova 6 5G.

Для смартфонов Honor предлагается для тестирования брендированная вариация оболочки — Magic UI 4.0. Компания набирает 2 тысячи тестеров среди пользователей Honor 30, Honor 30 Pro, Honor 30 Pro+, а также Honor V30 и Honor V30 Pro.

Оболочка EMUI 11 основана на операционной системе Android 10, а не Android 11. В будущем ожидается переход на фирменную ОС HongmengOS (HarmonyOS).