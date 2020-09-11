0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Фонд госимущества начал продажу государственных спиртзаводов

Фонд госимущества начал продажу государственных спиртзаводов

Фонд госимущества 15 сентября объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП “Немировский спиртовой завод”. Начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли.

Об этом написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

“Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность”, – подчеркнул он.

Сенниченко сообщил, что ранее была начата подготовка к приватизации ГП “Укрспирт” – 41 завода, входящих в его состав, предприятия концерна “Укрспирт” – на очереди.

“На первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП “Укрспирт”, так называемых МПД – мест осуществления деятельности. Немировский МПД – один из них”, – сообщил глава ФГИ.

Напомним, в августе 2020 года Кабинет Министров одобрил “Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года”. В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.