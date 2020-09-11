Фонд госимущества начал продажу государственных спиртзаводов

Фонд госимущества 15 сентября объявляет о проведении приватизационного аукциона по ГП “Немировский спиртовой завод”. Начинается масштабная приватизация госпредприятий спиртовой отрасли.
Об этом написал председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.
“Государственная монополия на производство спирта – больше не украинская реальность”, – подчеркнул он.
Сенниченко сообщил, что ранее была начата подготовка к приватизации ГП “Укрспирт” – 41 завода, входящих в его состав, предприятия концерна “Укрспирт” – на очереди.
“На первом этапе Фонд госимущества получил 12 объектов, состоящих из отдельного имущества спиртзаводов ГП “Укрспирт”, так называемых МПД – мест осуществления деятельности. Немировский МПД – один из них”, – сообщил глава ФГИ.
Напомним, в августе 2020 года Кабинет Министров одобрил “Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на период до 2024 года”. В течение этого срока государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.
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