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С начала карантина объем налогооблагаемого импорта упал на около 15%

С начала карантина объем налогооблагаемого импорта упал на около 15%

С начала карантина объем налогооблагаемого импорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 14,9%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

“Объем налогооблагаемого импорта в течение марта-августа текущего года составил 22,6 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 14,9%, или на 3,9 млрд долларов”, – говорится в сообщении.

В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди товаров промежуточного потребления – на 18,5%, в т.ч.:
▪️ кокса и полукокса – 75,6%;
▪️ руды, шлаков, золы – 72,5%;
▪️ каменного угля – 36,2%.

Также уменьшение объемов произошло среди товаров инвестиционного назначения – на 17,5%, среди которых:
▪️ тракторы для с/х работ – 50%;
▪️ моторные транспортные средства специального назначения – 36,9%;
▪️ моторные транспортные средства для перевозки грузов – 24,8%;
▪️ подакцизные нефтепродукты (бензин и дизтопливо) – на 43,4%.

Отмечается, что вместо этого сохранилась тенденция прошлых месяцев по росту, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемов импорта потребительских товаров.

Например, произошло увеличение импорта пищевых продуктов – на 24,5%, в т.ч.:
▪️ молока и молочных продуктов – 118,8%;
▪️ овощей (и некоторых съедобных корнеплодов) – на 69,3%;
▪️ шоколада (и некоторых готовых пищевых продуктов с содержанием какао) – 42,9%.

Кроме того, увеличился импорт потребительских товаров длительного пользования – на 8,9%, в т.ч.:
▪️ электрических машин, оборудования и их частей – на 28,3%;
▪️ мебели, постельных принадлежностей – на 1,5%.

По материалам УНН
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