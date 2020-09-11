"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов

Максим Мацибора, руководитель проектов Big Data на корпоративном рынке Киевстар на MFO summit 2020 рассказал о том, что такое скоринг и что может помочь микрофинансовым организациям с рисковыми клиентами.

По его словам, скоринг — это модель, которая построена на алгоритмах машинного обучения.

«Когда к нам приходит МФО, мы просим, чтобы они нам дали две группы своих клиентов. Это хорошие и плохие заемщики. Мы их анализируем, выявляем некоторые закономерности, понимаем, что их объединяет. Далее мы строим скоринговую модель в виде скорингового балла и передаем информацию микрофинансовой компании о том, на сколько заемщик платежеспособный. Все параметры анализирует машина», – рассказал эксперт.

Что именно анализируют?

Как отметил эксперт, сейчас есть проблемы, связанные с мошенниками. Существуют люди, которые с помощью мошеннических действий попытаются взять кредит либо воспользоваться средствами клиента. А анализ в виде скоринга не позволяет определить мошенника. Поэтому компания «Киевстар» начала разрабатывать услуги, которые могут помочь МФО. Эти услуги планируют запустить уже в ближайшие месяцы.

Что это за услуги:

Check IMEI — это возможность проверить не менялся ли по номеру телефона IMEI самого аппарата. «Как это работает: вы отправляете нам номер телефона, указываете срок проверки, мы анализируем, после чего выдаем информацию о том, менялся ли телефонный аппарат», – объяснил Максим Мацибора;

Sim count – это проверка количества уникальных сим-карт (именно Киевстар), которые использовались в одном мобильном аппарате. Нормально, если абонент в течение 30 дней меняет сим-карту не более двух раз;

Calls and SMS forwarding – это возможность проверки, установлена ли переадресация звонков либо смс по номеру телефона;

Sim lifetime – это возможность проверки активировалась ли сим-карта за последние 30 дней;

Geolocation check позволяет проверить, был ли абонент в определенной точке с указанным радиусом. «Как это работает: вы присылаете номер, дату и локацию. Мы вам отвечаем, был ли этот абонент в этой локации в радиусе 20 км или не был. Есть возможность проверить домашнюю и рабочую зону», – рассказывает эксперт.

Roaming check позволяет проверить, находится ли абонент сейчас за границей;