"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов

Максим Мацибора, руководитель проектов Big Data на корпоративном рынке Киевстар на MFO summit 2020 рассказал о том, что такое скоринг и что может помочь микрофинансовым организациям с рисковыми клиентами.
По его словам, скоринг — это модель, которая построена на алгоритмах машинного обучения.
«Когда к нам приходит МФО, мы просим, чтобы они нам дали две группы своих клиентов. Это хорошие и плохие заемщики. Мы их анализируем, выявляем некоторые закономерности, понимаем, что их объединяет. Далее мы строим скоринговую модель в виде скорингового балла и передаем информацию микрофинансовой компании о том, на сколько заемщик платежеспособный. Все параметры анализирует машина», – рассказал эксперт.
Что именно анализируют?
Как отметил эксперт, сейчас есть проблемы, связанные с мошенниками. Существуют люди, которые с помощью мошеннических действий попытаются взять кредит либо воспользоваться средствами клиента. А анализ в виде скоринга не позволяет определить мошенника. Поэтому компания «Киевстар» начала разрабатывать услуги, которые могут помочь МФО. Эти услуги планируют запустить уже в ближайшие месяцы.
Что это за услуги:
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