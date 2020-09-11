0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов

"Киевстар" поможет МФО проверять клиентов

Максим Мацибора, руководитель проектов Big Data на корпоративном рынке Киевстар на MFO summit 2020 рассказал о том, что такое скоринг и что может помочь микрофинансовым организациям с рисковыми клиентами.

По его словам, скоринг — это модель, которая построена на алгоритмах машинного обучения.

«Когда к нам приходит МФО, мы просим, чтобы они нам дали две группы своих клиентов. Это хорошие и плохие заемщики. Мы их анализируем, выявляем некоторые закономерности, понимаем, что их объединяет. Далее мы строим скоринговую модель в виде скорингового балла и передаем информацию микрофинансовой компании о том, на сколько заемщик платежеспособный. Все параметры анализирует машина», – рассказал эксперт.

Что именно анализируют?

Как отметил эксперт, сейчас есть проблемы, связанные с мошенниками. Существуют люди, которые с помощью мошеннических действий попытаются взять кредит либо воспользоваться средствами клиента. А анализ в виде скоринга не позволяет определить мошенника. Поэтому компания «Киевстар» начала разрабатывать услуги, которые могут помочь МФО. Эти услуги планируют запустить уже в ближайшие месяцы.

Что это за услуги:

  • Check IMEI — это возможность проверить не менялся ли по номеру телефона IMEI самого аппарата. «Как это работает: вы отправляете нам номер телефона, указываете срок проверки, мы анализируем, после чего выдаем информацию о том, менялся ли телефонный аппарат», – объяснил Максим Мацибора;
  • Sim count – это проверка количества уникальных сим-карт (именно Киевстар), которые использовались в одном мобильном аппарате. Нормально, если абонент в течение 30 дней меняет сим-карту не более двух раз;
  • Calls and SMS forwarding – это возможность проверки, установлена ли переадресация звонков либо смс по номеру телефона;
  • Sim lifetime – это возможность проверки активировалась ли сим-карта за последние 30 дней;
  • Geolocation check позволяет проверить, был ли абонент в определенной точке с указанным радиусом. «Как это работает: вы присылаете номер, дату и локацию. Мы вам отвечаем, был ли этот абонент в этой локации в радиусе 20 км или не был. Есть возможность проверить домашнюю и рабочую зону», – рассказывает эксперт.
  • Roaming check позволяет проверить, находится ли абонент сейчас за границей;
  • Jails дает возможность определить, находится ли человек в местах лишения свободы.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.