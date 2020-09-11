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Как может повлиять на операции МФО платежный провайдер

Как может повлиять на операции МФО платежный провайдер

Сколько денег можно потерять из-за того, что платежный провайдер не очень хорошо сработал с верификацией карт, рассказал на MFO summit 2020 СMO PSP Platon Гела Слюсарчук.

Верификация карты – это транзакция, которая служит подтверждением того, что держатель карты совершает операцию по карте, а также является проверкой на активность карты.

Помимо зачисления кредита, верификация дает еще такие возможности:

  • возможность безопасного и правильного списания средств с “неплательщика” – безакцептное списание с карты должника, если он перестанет платить;
  • улучшение пользовательского опыта, например реализация оплаты кредита “one click”;
  • идентификация владельца карты и сравнение его данных с данными, введенными при заполнении запроса на кредит в онлайне. На данный момент это не работает, но после модернизации Нацбанком BankID будет возможно так идентифицировать клиента. То есть тот человек, который подал заявку, и получит деньги на карту.

На какие метрики и KPI МФО влияет верификация:

  • оборот выдаваемых кредитов компании. Когда клиент регистрируется, он должен верифицировать карту. Чем ниже уровень конверсии верификации, тем меньше компания выдает кредитов и меньше получает денег обратно;
  • стоимость привлечения клиента. Влияет для всех CPM/CPC/CPA моделей;
  • скорость роста активной базы клиентов. Чем больше конверсия – тем быстрее вы собираете базу.

Какие причины зависших транзакций:

  • ошибка на 3DS, доля которых составляет 5-17%. Это происходит потому, что некоторые банки на таких операциях пытаются сэкономить, и вместо СМС они могут отправить код в приложение, или могут запросить дополнительный пароль. В результате человек не понимает, что от него хотят или не получает код, застревает на 3DS. От этого компания теряет клиента;
  • все остальные ошибки. Например, завис процессинг. 1-3%.

Как говорит эксперт, решить данную проблему компания не может никак. Все что можно сделать – это запрашивать у партнера такую информацию, как отображено на инфографике ниже:

По материалам Finance.UA
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