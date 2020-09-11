Как может повлиять на операции МФО платежный провайдер

Сколько денег можно потерять из-за того, что платежный провайдер не очень хорошо сработал с верификацией карт, рассказал на MFO summit 2020 СMO PSP Platon Гела Слюсарчук.
Верификация карты – это транзакция, которая служит подтверждением того, что держатель карты совершает операцию по карте, а также является проверкой на активность карты.
Помимо зачисления кредита, верификация дает еще такие возможности:
На какие метрики и KPI МФО влияет верификация:
Какие причины зависших транзакций:
Как говорит эксперт, решить данную проблему компания не может никак. Все что можно сделать – это запрашивать у партнера такую информацию, как отображено на инфографике ниже:
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