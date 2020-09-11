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YouTube запустил аналог TikTok

YouTube запустил аналог TikTok

Видеохостинг YouTube объявил о запуске функции создания и обработки коротких видео YouTube Shorts.

Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

“Мы рады сообщить, что мы создаем YouTube Shorts – новую короткоформатную видео-программу прямо на YouTube для съемок коротких видео, используя только мобильные телефоны. В течение следующих нескольких дней в Индии мы запускаем бета-версию Shorts только на устройствах Android”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это ранняя версия продукта, но мы выпускаем его сейчас, чтобы привлечь наше глобальное сообщество пользователей к путешествию вместе с нами, когда мы создаем и совершенствуем Shorts.

Мы будем продолжать добавлять больше функций и расширять свою деятельность в большинстве стран в ближайшие месяцы, изучая ваши отзывы”, – добавили в компании.

Отмечается, что с помощью Shorts можно снимать видео продолжительностью максимум 15 секунд, изменять скорость его воспроизведения и накладывать на него музыку из библиотеки аудиозаписей.

По материалам Економічна Правда
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