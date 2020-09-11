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ЭЦП поможет с кредитами до зарплаты - эксперт

ЭЦП поможет с кредитами до зарплаты - эксперт

Рынок кредитования изменился, подвергся сильным потрясениям и трансформациям. Как приспособиться к этим переменам, рассказал на MFO summit 2020 Денис Зикеев, сооснователь компании RiskTools.

По его словам, этим летом рынок подвергся серьезной fraud-атаке.

«Участники этой схемы — это клиенты, которые пользовались финансовыми prepaid-номерами и потом от этого номера отказывались. Эти номера попадают на перепродажу через полгода. Второй участник схемы — это диллер, который продает сим-карты. У них есть полная база всех номеров, которые есть в продаже. Третья часть — это мошенники, они же могут быть диллерами, у которых есть украденные базы персональных данных, где есть также эти финансовые номера. Мошенники берут базы телекомов, те номера, которые в продаже. Находят их старые финансовые номера, выкупают эти номера. На основании этих данных, они получают кредиты», – рассказывает эксперт.

Как он отметил, любая анти-fraud проверка предполагает то, что информация об этом номере уже есть в банках и ему выдают кредит. А когда с владельцем связывается коллектор, то человек говорит, что давно отказался от того номера.

Как защититься кредиторам (МФО)?

  • компания должна проверять номер не только на то, что он достаточно старый, но также и то, что за последние 6 месяцев были выгрузки банками. Если этого не было, отправляйте на BankID или на сервис ЭЦП.

«Электронная цифровая подпись – это более надежный способ подписание клиентом договора. Она является аналогом физической подписи, это надежная верификация. И по стоимости комфортная для МФО. 65% клиентов готовы заключать договор с МФО при помощи ЭЦП», – объяснил Денис Зикеев.

Сценарий подписания договора:
1. Клиент получает Approve с условием подписания договора с помощью ЭЦП и инструкцию.
2. Клиент переходит на страницу подписания договора ЭЦП (аналогично BankID).
3. После подписания возвращается в кабинет МФО.
4. Финкомпания получает по API подписанный договор и идентификационные данные.

Как получить быстро и бесплатно в Приват24 электронную цифровую подпись [ЭЦП] 🎥

Преимущества ЭЦП:

  • высокая конверсия;
  • эквивалент физической подписи;
  • относительно низкая стоимость;
  • менее рисковый портфель;
  • универсальный инструмент идентификации и подписания любых документов.

«Такой способ верификации можно применять в рисковом сегменте, которому компания постоянно отказывает, им одобрять, но с условием ЭЦП», – добавил эксперт.

По материалам Finance.UA
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