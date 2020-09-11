ЭЦП поможет с кредитами до зарплаты - эксперт

Рынок кредитования изменился, подвергся сильным потрясениям и трансформациям. Как приспособиться к этим переменам, рассказал на MFO summit 2020 Денис Зикеев, сооснователь компании RiskTools.
По его словам, этим летом рынок подвергся серьезной fraud-атаке.
«Участники этой схемы — это клиенты, которые пользовались финансовыми prepaid-номерами и потом от этого номера отказывались. Эти номера попадают на перепродажу через полгода. Второй участник схемы — это диллер, который продает сим-карты. У них есть полная база всех номеров, которые есть в продаже. Третья часть — это мошенники, они же могут быть диллерами, у которых есть украденные базы персональных данных, где есть также эти финансовые номера. Мошенники берут базы телекомов, те номера, которые в продаже. Находят их старые финансовые номера, выкупают эти номера. На основании этих данных, они получают кредиты», – рассказывает эксперт.
Как он отметил, любая анти-fraud проверка предполагает то, что информация об этом номере уже есть в банках и ему выдают кредит. А когда с владельцем связывается коллектор, то человек говорит, что давно отказался от того номера.
Как защититься кредиторам (МФО)?
«Электронная цифровая подпись – это более надежный способ подписание клиентом договора. Она является аналогом физической подписи, это надежная верификация. И по стоимости комфортная для МФО. 65% клиентов готовы заключать договор с МФО при помощи ЭЦП», – объяснил Денис Зикеев.
Сценарий подписания договора:
1. Клиент получает Approve с условием подписания договора с помощью ЭЦП и инструкцию.
2. Клиент переходит на страницу подписания договора ЭЦП (аналогично BankID).
3. После подписания возвращается в кабинет МФО.
4. Финкомпания получает по API подписанный договор и идентификационные данные.
Преимущества ЭЦП:
«Такой способ верификации можно применять в рисковом сегменте, которому компания постоянно отказывает, им одобрять, но с условием ЭЦП», – добавил эксперт.
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