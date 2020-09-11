0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Марченко объяснил причины поднятия минимальной зарплаты

Марченко объяснил причины поднятия минимальной зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что одна из причин повышения минималки – фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена законом.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

“Почему повышается минималка? Потому что фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена законом. Фактический уровень прожиточного минимума – 5054 грн, а минималка – 4723 грн. Это одна причина. Другая причина – соотношение между минимальной зарплатой и средней заработной платой. В Украине, мне кажется, было около 40%, в соседних странах выше. Мы не сравниваем зарплаты нашей страны с их. Но соотношение у нас проседало”, – отметил Марченко.

В то же время на вопрос, согласен ли он с таким подходом, когда при ситуации с большим дефицитом бюджета государство позволяет себе такие вещи, как повышение минималки, министр ответил:

“Я противостою до того момента, пока не принято решение. Как только решение принято, я максимально способствую, чтобы это решение было быстро и эффективно реализовано. И это нормально. Нормально, когда ты работаешь в команде, нормально, когда ты выполняешь задание как министр. Я могу сколько угодно быть против любых расходов, но до того момента, пока решение не принято, пока меня на Кабмине не убедили мои коллеги, премьер, что это решение надо поддержать. После этого я это решение выполняю. Потому что иначе я должен из-за любого моего несогласия писать заявление (об увольнении. – Ред.). Так ведь не может быть”.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.
  • Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 “О внесении изменений в ЗУ “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.
  • 6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен – с 1 сентября 2020 года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.