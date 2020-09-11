Марченко объяснил причины поднятия минимальной зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что одна из причин повышения минималки – фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена законом.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

“Почему повышается минималка? Потому что фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена законом. Фактический уровень прожиточного минимума – 5054 грн, а минималка – 4723 грн. Это одна причина. Другая причина – соотношение между минимальной зарплатой и средней заработной платой. В Украине, мне кажется, было около 40%, в соседних странах выше. Мы не сравниваем зарплаты нашей страны с их. Но соотношение у нас проседало”, – отметил Марченко.

В то же время на вопрос, согласен ли он с таким подходом, когда при ситуации с большим дефицитом бюджета государство позволяет себе такие вещи, как повышение минималки, министр ответил:

“Я противостою до того момента, пока не принято решение. Как только решение принято, я максимально способствую, чтобы это решение было быстро и эффективно реализовано. И это нормально. Нормально, когда ты работаешь в команде, нормально, когда ты выполняешь задание как министр. Я могу сколько угодно быть против любых расходов, но до того момента, пока решение не принято, пока меня на Кабмине не убедили мои коллеги, премьер, что это решение надо поддержать. После этого я это решение выполняю. Потому что иначе я должен из-за любого моего несогласия писать заявление (об увольнении. – Ред.). Так ведь не может быть”.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 “О внесении изменений в ЗУ “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен – с 1 сентября 2020 года.

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