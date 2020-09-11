Минфин опубликовал изменения в Налоговый кодекс

Кабинет министров 14 сентября утвердил изменения в Налоговый кодекс и некоторые другие законы с целью увеличения поступлений в государственный бюджет 2021 года.

Предложенные Министерством финансов изменения содержат ресурсные нормы, нормы по улучшению условий ведения бизнеса и повышения уровня администрирования.

В части улучшения условий ведения бизнеса предусматривается:

для с/х производителей не будут начисляться обязательства по НДС в случаях форс-мажорных обстоятельств (потеря урожая, падеж поголовья);

исключение из состава доходов плательщиков единого налога средств государственной поддержки от Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций;

исключение из состава доходов физических лиц – предпринимателей и граждан сумм средств, полученных от Фонда развития инноваций;

исправление несогласованности законодательства по маркировке жидкостей для электронных сигарет;

устранение несогласованности законодательства о лицензировании обращения топлива с законодательством о труде;

пролонгация срока списания задолженности по ЕСВ так называемым «спящим» ФЛП на 2 месяца.

Для повышения уровня администрирования изменениями в кодекс предусмотрено отменить мораторий на проведение документальных и фактических проверок, списать суммы финансовых санкций (штрафов и пени), при условии полного погашения сумм налогового долга в течение 6 месяцев, на который начислены такие финансовые санкции.

Очередные новшества в этой сфере предлагают установить разрешение взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты денежного обязательства и/или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Отметим, что сейчас Минфином вместе с ГНС, с привлечением представителей бизнеса, ведется работа по обсуждению проблем, возникающих при остановке регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Указанный законопроект дополняет НКУ нормами, которые дают возможность налогоплательщику оспаривать решение комиссии контролирующего органа о соответствии/несоответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности налогоплательщика, которое предоставляется плательщику в случае соответствия его критериям рискованности.

Реализация норм законопроекта позволит увеличить поступления налогов и сборов в: госбюджет – на 2,7 млрд грн, местные бюджеты – на 0,5 млрд грн.