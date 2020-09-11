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Межбанк: многое будет зависеть от НБУ

Межбанк: многое будет зависеть от НБУ

Штурм уровня 28 гривен за доллар сегодня продолжится с новой силой. Многое будет зависеть от Нацбанка.

По нашим прогнозам сегодня объемы операций будут в пределах до $170-190 млн при заключении до 480-530 сделок.

Вчерашнее закрытие валютных торгов межбанка оставило нерешенным один вопрос: устоял уровень 28 гривен за доллар или нет. Сегодня участникам торгов предстоит это выяснить. Национальный банк взял паузу и не спешит демонстрировать свою позицию.

Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:

1) хозяйственные операции клиентов. Экспортеры уже потратили всю гривну, полученную от государства в период возмещения НДС, и теперь будут крайне чутко следить за происходящим на межбанке. Отдавать валютную выручку задешево они явно не собираются, поэтому при продолжении роста котировок могут занять выжидательную позицию, чтобы понять, докуда вырастет доллар. И только если рост затормозится, мы увидим активизацию продаж валюты.

2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. В этот раз чиновники будут предлагать к продаже гривневые ОВГЗ на 224 и на 686 дней. Инвесторы ожидают роста доходности по гривневым ценным бумагам, и если минфиновцы захотят обеспечить результат, им придется пойти на это. Кроме того, будут предложены долларовые ОВГЗ на 400 дней, к которым может быть повышенный интерес. Основными покупателями сегодняшних бумаг будут госбанки и крупные местные финучреждения.

Немаловажным будет и поведение НБУ, который пока никак не реагирует на рост доллара на межбанке. Как стало известно вчера, Министерство финансов заложило в проект госбюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 за доллар. Поэтому невмешательство главного банка страны может быть воспринято как подготовка к новым уровням и ценам на валюту. В случае, если сегодня рост котировок продолжится, а регулятор проигнорирует его и не выйдет с заградительной интервенцией, предположения найдут свое подтверждение.

Спекулянты постараются сегодня максимально покачать курс в моменты выхода на торги крупных игроков, а также дополнительно заработать на растущем евро. Продолжающееся падение доллара в мире играет на руку евро, цена которого опять движется к годовым максимумам. Следует ожидать скачки курса евро и относительно гривны, чем непременно воспользуются спекулянты.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек, по евро – до 25- 30 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 15 сентября будут в пределах: доллар – коридор 27,90 – 28,15 гривен, евро – коридор 33,05 -33,45 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,98 / 28,00
евро – 33,23 / 33,25
российский рубль – 0,3716 / 0,3720

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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