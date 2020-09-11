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В Австрии поезда на водороде начали перевозить пассажиров

В Австрии поезда на водороде начали перевозить пассажиров

На Федеральных железных дорогах Австрии (ÖBB) с 12 сентября приступил к перевозкам пассажиров поезд Coradia iLint с питанием от топливных элементов.

Об этом сообщают “Железные дороги мира”.

Указано, что, как минимум до конца ноября поезд, построенный компанией Alstom, будет курсировать по неэлектрифицированным линиям в южной части федеральной земли Нижняя Австрия неподалеку от Вены.

Как отмечается, передвижная станция для заправки топливных элементов водородом установлена на производственной площадке ÖBB в Винер-Нойштадте, где также будет отрабатываться технология технического обслуживания поезда.

Известно, что для компании Alstom опытные поездки в Австрии позволяют опробовать поезд Coradia iLint в гористой местности, поскольку ранее этот поезд эксплуатировался только на равнинных участках севера Германии.

По материалам Дело
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