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Размер пенсий женщин и мужчин по некоторым статьям разнится более чем в 4 раза

Размер пенсий женщин и мужчин по некоторым статьям разнится более чем в 4 раза

Городские власти Киева сейчас работают над гендерным паспортом. Было отмечено, что размер пенсий женщин и мужчин в Киеве по некоторым статьям разнится в 4 раза.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подводя итоги публичной презентации первой части гендерного паспорта Киева.

“Для городских властей гендерный паспорт не является задачей просто собрать цифры и подсчитать количество женщин и мужчин. Задача, которая была поставлена ​​экспертам, – показать все разрывы во всех социальных группах, ведь это нужно для оптимизации бюджетирования”, – отметила Марина Хонда.

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Чиновница привела пример с пенсионерами. По ее словам, в городе проживают 696 896 пенсионеров. Большинство из них – женщины (свыше 424 тысяч). Но если посмотреть на размер пенсий, то разрывы между мужчинами и женщинами весьма значительны:

  • мужчины в среднем получают пенсию по возрасту в размере 5104 гривен;
  • в то время как женщины – 3541 грн.

Самый большой разрыв в размере пенсий за выслугу лет. Средняя пенсия среди мужчин по этой статье составляет 10 438 гривен. Среди женщин – 2639. То есть, разница больше чем в четыре раза.

Сравнение прочих выплат:

  • социальные выплаты как для женщин, так и мужчин примерно равны и не превышают 1600 гривен;
  • мужчины получают выплаты поменьше в случае потери кормильца – 2228 гривен против 3542 гривен у женщин;
  • также женщины получают меньшие выплаты по инвалидности – 2624 грн, а мужчины – 3777 грн.

Зачем сравнивают: результаты этого исследования дадут возможность проанализировать и перераспределить доходы и расходы в каждой сфере жизни женщин и мужчин таким образом, чтобы потребности общества из разных социальных и возрастных категорий были соответственно представлены в статьях бюджета.

По материалам Finance.UA
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