Вузы и специальности, которые стали самыми популярными в 2020 году (инфографика)

С 13 по 22 августа в Украине проходил основной этап вступительной кампании. Абитуриенты подавали электронные заявления на поступление в высшие учебные заведения. Известно, что было зарегистрировано более 1 миллиона е-заявлений на бакалавра и магистра.

Известно, что в ходе вступительной кампании е-заявления подали почти 191 тысяча абитуриентов, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сколько заявлений можно было подать в вузы? Кроме 5 заявлений на места государственного заказа, поступающие могли подать неограниченное количество заявлений на контракт. Поэтому, по данным ГП “ИнфоРесурс”, на одного поступающего в 2020 году приходится в среднем 5,26 заявлений.

Какие вузы и специальности стали самыми популярными в 2020 году. Будущие бакалавры активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. В десятку популярнейших также вошла учительская специальность – 014 “Среднее образование”.

А возглавили рейтинг самых популярных вузов Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и КПИ им. И. Сикорского.

Топовые специальности по количеству поданных заявлений: право – 116 тысяч; менеджмент – 92 тысячи; филология – 76 тысяч; компьютерные науки – 63 тысячи; среднее образование – 62 тысячи; экономика – 50 тысяч; инженерия программного обеспечения – 47 тысяч; финансы, банковское дело и страхование – 46 тысяч; психология – 43 тысячи; маркетинг – 42 тысячи.

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