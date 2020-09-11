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Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) – до 684,7 млрд грн.

Такие данные проекта госбюджета-2021 в понедельник, 14 сентября, представил министр финансов Сергей Марченко.

Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн.

При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до 64,6% ВВП, в том числе прямого госдолга – с 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.

“Дефицит бюджета (245,4 млрд грн) будем финансировать, в первую очередь, за счет внутреннего рынка заимствований, возможности выхода на внешний рынок, сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС”, – отметил Марченко.

Так, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн. От МВФ и других международных финансовых организаций ожидается 43,2 млрд грн ($1,5 млрд), от приватизации – 6 млрд грн.

Расходы по внешнему долгу в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты – 160,5 млрд грн ($5,5 млрд).

По ОВГЗ придется заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным – 112 млрд грн.

Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти $3,9 млрд выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн ($1,5 млрд) – международным организациям.

По материалам Корреспондент.net
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