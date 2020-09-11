Украина увеличит привлечение кредитов в 2021 году

Правительство намерено увеличить объем заимствований в следующем году на 10,3% (64,2 млрд грн) – до 684,7 млрд грн.
Такие данные проекта госбюджета-2021 в понедельник, 14 сентября, представил министр финансов Сергей Марченко.
Из них облигации внутреннего госзайма составят 549,1 млрд грн.
При этом министр заявил, что несмотря на рост заимствований, предполагается сокращение госдолга в следующем году с 68% ВВП до 64,6% ВВП, в том числе прямого госдолга – с 59,9% ВВП до 57,8% ВВП.
“Дефицит бюджета (245,4 млрд грн) будем финансировать, в первую очередь, за счет внутреннего рынка заимствований, возможности выхода на внешний рынок, сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС”, – отметил Марченко.
Так, от евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн. От МВФ и других международных финансовых организаций ожидается 43,2 млрд грн ($1,5 млрд), от приватизации – 6 млрд грн.
Расходы по внешнему долгу в 2021 году оцениваются в 599,8 млрд грн, в том числе внешние выплаты – 160,5 млрд грн ($5,5 млрд).
По ОВГЗ придется заплатить 439,3 млрд грн, в том числе по валютным – 112 млрд грн.
Внешние выплаты включают 112,3 млрд грн (почти $3,9 млрд выплат по коммерческим займам и 43,8 млрд грн ($1,5 млрд) – международным организациям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2168 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуПозавчера, 23:53 - 1631 10
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19Вчера, 16:43 - 516 4
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3087 3
Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)Позавчера, 22:07 - 4998 2
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 3841 2
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3087 3
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2168 20
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 11:01 - 1979 1
Finance.ua определил топ-3 лучших МФО УкраиныВчера, 13:02 - 1634
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 584 1
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 408
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 422
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 550 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 908