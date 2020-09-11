В столице запустился прокат электросамокатов Kiwi

В начале марта текущего года в Одессе начал работать прокат электросамокатов Kiwi, при этом компания пообещала запустить свой сервис в Киеве буквально на неделю позже. С весьма солидной задержкой компания справилась со своим обещанием, и взять напрокат зеленые электросамокаты Kiwi уже можно в столице.
Самокаты Kiwi доступны в центре Киева — в районе Майдана Незалежности, Крещатика, Бессарабского рынка и Золотых ворот.
После поездки индивидуальный электрический транспорт можно оставить в любой точке «зеленой зоны», где он не мешает пешеходам и автомобилям (и сфотографировать для контроля).
Цена. В данный момент тариф Kiwi составляет 10 грн за разблокировку самоката и 3 грн за минуту использования (интересно, что при выборе самоката на карте тариф составляет 15 грн за разблокировку и 2 грн за минуту).
Для сравнения, в сервисе Bolt текущий тариф составляет 29 грн за разблокировку и 2,9 грн за минуту поездки. Отметим, что после появления конкурента Bolt вполне может снизить свои расценки (во время старта стоимость минуты составляла 4,90 грн, а сейчас — 2,90 грн), ну а Kiwi — повысить их после завершения промо-периода.
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