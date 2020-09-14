Какие автомобили признавали лучшими в разные годы (видео)

Ежегодные автомобильные премии бывают как международными, так и национальными. Отдельно стоят конкурсы, организованные автомобильными изданиями. Тройка главных из них – это Motor Trend (США), What Car? (Великобритания) и Wheels (Австралия). Портал BudgetDirect собрал все автомобили, которые в разные годы эксперты признавали «лучшими».
Американский Motor Trend официально считается первым журналом, который стал проводить подобный конкурс – Car Of The Year (COTY). Однако в период с 1949 по 1957 год издание вручало награды не конкретным моделям, а автопроизводителям. Так, в 1949 году лучшим признали Cadillac, а первым автомобилем, который получил звание лучшего, стал Ford Thunderbird (1958 год).
Первым гибридным автомобилем, который выиграл награду Motor Trend, оказался Toyota Prius в 2004 году, а электрокары попали в топ издания только в 2013 (Tesla Model S). Позже, в 2017 году, победителем премии стал Chevy Bolt EV.
Британский What Car? впервые провел свой собственный COTY в 1978 году, тогда победителем стал Renault 20 TS. Модели Renault трижды побеждали в конкурсе, а абсолютным лидером по количеству наград оказался Volkswagen (шесть побед). По три победы одержали Audi и BMW.
Первым электромобилем, который победил в премии What Car ?, оказался Kia e-Niro First Edition (2019), а Ford Puma в 2020 году – первым умеренным гибридом.
Что же касается австралийского журнала Wheels, то он проводит собственную премию с 1963 года. Как и в случае с What Car?, первым победителем COTY в Австралии стала модель Renault, а именно Renault 8.
Позже местный бренд Holden (принадлежит General Motors) побеждал чаще других – 10 раз. Первый награжден гибрид – Honda CRZ (2011 год), а первый электромобиль – BMW i3 (2014). В 2020 году пальму первенства получил Mercedes-Benz EQC.
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