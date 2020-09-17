Курс гривны в Украине: экономист дал прогноз на 2021 год

В 2021 году курс гривны к доллару существенно меняться не будет.
Такой прогноз дал экономист Виктор Скаршевский в эфире канала “Украина 24”.
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Он вспомнил, что год назад курс был от 23 гривен за доллар, и объяснил, почему за год произошли такие изменения.
“В прошлом году действительно было 23,5 гривны (за доллар. – Ред.), мы получили плюс 5 гривен. Но ориентироваться на прошлый год не совсем корректно, так как был мощный приток – 5 млрд долларов – спекулятивного нерезидентского иностранного капитала на рынок украинских ОВГЗ, который привел к очень сильному укреплению гривны. От этого украинские экспортеры потеряли в прошлом году около 3-4 млрд долларов”, – рассказал он.
По словам эксперта, заложенный в государственном бюджете на 2021 курс гривны вполне реалистичен.
“Что касается курса гривны на следующий год, по моим оценкам, более или менее реалистично 29-30 гривен за доллар (как указано в проекте бюджета. – Ред.). Фундаментальных изменений и резкой девальвации пока не будет”, – сказал он.
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