0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 32 0

Курс гривны в Украине: экономист дал прогноз на 2021 год

Курс гривны в Украине: экономист дал прогноз на 2021 год

В 2021 году курс гривны к доллару существенно меняться не будет.

Такой прогноз дал экономист Виктор Скаршевский в эфире канала “Украина 24”.

Читайте также: Глобальное ослабление доллара: последствия для Украины

Он вспомнил, что год назад курс был от 23 гривен за доллар, и объяснил, почему за год произошли такие изменения.

“В прошлом году действительно было 23,5 гривны (за доллар. – Ред.), мы получили плюс 5 гривен. Но ориентироваться на прошлый год не совсем корректно, так как был мощный приток – 5 млрд долларов – спекулятивного нерезидентского иностранного капитала на рынок украинских ОВГЗ, который привел к очень сильному укреплению гривны. От этого украинские экспортеры потеряли в прошлом году около 3-4 млрд долларов”, – рассказал он.

По словам эксперта, заложенный в государственном бюджете на 2021 курс гривны вполне реалистичен.

“Что касается курса гривны на следующий год, по моим оценкам, более или менее реалистично 29-30 гривен за доллар (как указано в проекте бюджета. – Ред.). Фундаментальных изменений и резкой девальвации пока не будет”, – сказал он.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.