Finance.ua определил топ-3 лучших МФО Украины

На днях в Киеве состоялся MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегиях, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Важной частью мероприятия стала церемония награждения лучших МФО, по версии Finance.ua. За главные места в тройке лидеров боролись 49 компаний из Рейтинга микрофинансовых организаций Украины от Finance.ua.

«Два года назад мы запустили Рейтинг МФО для пользователей и каждые три месяца его обновляем. Это уже седьмая версия рейтинга и очень приятно, что за пару лет наш рейтинг помог многим МФО улучшить свои сайты и подходы к клиентам. Иногда мы даже помогали МФО выявлять проблемы в работе колл-центров», – отметил директор портала Finance.ua Сергей Виндерских.

Как мы определяли победителей? Мы оценили МФО по 6 ключевым критериям:

Доступность и актуальность информации на сайте – критерий «Сайт»;

Наличие BankID;

Поддержка пользователей – критерий «Поддержка»;

Количество каналов погашения займа – критерий «Погашение»;

Наличие программ лояльности – критерий «Бонусы и скидки»;

Возможность при желании получить оффлайн (бумажный) договор кредитования – критерий «Оффлайн».

В топ-3 смогли попасть только самые сильные. Ниже – те, кто организовал процесс выдачи онлайн-кредита на карту лучше всех.

Третье место за удобство займов в онлайне получила компания CreditPlus. Как заявил CMO CreditPlus Иван Подвысоцкий, в этой нише им помогла клиентоориентированность и высокое качество предоставления услуг.

«И тут речь не только о качестве сервиса при выдаче кредита, а об его обслуживании и решении проблемных ситуаций. Некоторым конкурентам мы проигрываем по «возрасту на рынке». Но свое доверие наша компания заслужила европейским качеством, потому что группа, в которую мы входим, имеет корни в Европе», – отметил он.

По словам Ивана Подвысоцкого, CreditPlus активно адаптируется к требованиям нового регулятора, разрабатывает новые бизнес-процессы, чтобы соответствовать законодательству Украины.

Условия по кредитам от CreditPlus:

сумма: от 500 до 15 000 грн (первый займ — до 10 000 грн);

срок кредитования: от 3 до 30 дней;

срок рассмотрения заявки: от 5 мин;

необходимые документы: паспорт, ИНН ;

; форма выдачи: на карту;

ставка в день: от 0,01 до 1,90%;

возраст заемщика: от 18 до 65 лет.

«Серебро» среди лидеров Рейтинга получила международная финансовая компания ССLoan.



Награду забирали очаровательные представительницы ССLoan Наталья Клевакина и Анна Моисеева

Что предлагает CCLoan:

сумма кредита: от 100 до 15 000 грн;

срок кредитования: от 5 до 30 дней;

форма погашения – классика;

срок рассмотрения заявки: от 15 с;

необходимые документы: ИНН , паспорт;

, паспорт; форма выдачи: на карту;

ставка в день: ежедневная от 0,01 до 1,65%;

возраст заемщика: от 20 до 65 лет.

Детальнее про условия займа от ССloan

Пальму первенства за главное место по качеству обслуживания получила компания онлайн-микрозаймов, которая вышла на рынок еще в 2013 году – Moneyveo.

На каких условиях выдает займы победитель:

сумма: от 100 до 30 000 грн (первый заем — до 17 000 грн);

срок кредитования: от 1 до 30 дней;

срок рассмотрения заявки: от 2 мин;

необходимые документы: ИНН , паспорт;

, паспорт; форма выдачи: на карту;

ставка в день: ежедневная от 0,01 до 1,70%;

возраст заемщика: от 18 до 90 лет.

Кроме того, Moneyveo получила звание самого известного бренда в сфере онлайн МФО в Украине. Как потом рассказал в комментарии Finance.ua CMO компании Василий Сергеев, именно в бренд было вложено больше всего денег.

«Как мне кажется, в бренд мы вложили больше денег, чем все наши конкуренты вместе взятые. Поэтому Moneyveo может похвастаться тем, что сегодня является самым известным и узнаваемым брендом. Достаточно посмотреть, сколько веб-мастеров и конкурентов рекламируется по нашему бренду, и сравнить это с показателями других МФО – и все станет понятно», – говорит Сергеев.

Представитель компании заявил, что за лояльностью клиентов «подтягивается» все остальное.

«У нас один из самых низких дефолтов на рынке. Соответственно, за этим тянутся и веб-мастера – а это привлекательность оффера», – отметил Сергеев.