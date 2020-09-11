Finance.ua определил топ-3 лучших МФО Украины

На днях в Киеве состоялся MFO summit 2020 – ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегиях, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.
Важной частью мероприятия стала церемония награждения лучших МФО, по версии Finance.ua. За главные места в тройке лидеров боролись 49 компаний из Рейтинга микрофинансовых организаций Украины от Finance.ua.
«Два года назад мы запустили Рейтинг МФО для пользователей и каждые три месяца его обновляем. Это уже седьмая версия рейтинга и очень приятно, что за пару лет наш рейтинг помог многим МФО улучшить свои сайты и подходы к клиентам. Иногда мы даже помогали МФО выявлять проблемы в работе колл-центров», – отметил директор портала Finance.ua Сергей Виндерских.
Как мы определяли победителей? Мы оценили МФО по 6 ключевым критериям:
В топ-3 смогли попасть только самые сильные. Ниже – те, кто организовал процесс выдачи онлайн-кредита на карту лучше всех.
Третье место за удобство займов в онлайне получила компания CreditPlus. Как заявил CMO CreditPlus Иван Подвысоцкий, в этой нише им помогла клиентоориентированность и высокое качество предоставления услуг.
«И тут речь не только о качестве сервиса при выдаче кредита, а об его обслуживании и решении проблемных ситуаций. Некоторым конкурентам мы проигрываем по «возрасту на рынке». Но свое доверие наша компания заслужила европейским качеством, потому что группа, в которую мы входим, имеет корни в Европе», – отметил он.
По словам Ивана Подвысоцкого, CreditPlus активно адаптируется к требованиям нового регулятора, разрабатывает новые бизнес-процессы, чтобы соответствовать законодательству Украины.
Условия по кредитам от CreditPlus:
«Серебро» среди лидеров Рейтинга получила международная финансовая компания ССLoan.
Награду забирали очаровательные представительницы ССLoan Наталья Клевакина и Анна Моисеева
Что предлагает CCLoan:
Пальму первенства за главное место по качеству обслуживания получила компания онлайн-микрозаймов, которая вышла на рынок еще в 2013 году – Moneyveo.
На каких условиях выдает займы победитель:
Кроме того, Moneyveo получила звание самого известного бренда в сфере онлайн МФО в Украине. Как потом рассказал в комментарии Finance.ua CMO компании Василий Сергеев, именно в бренд было вложено больше всего денег.
«Как мне кажется, в бренд мы вложили больше денег, чем все наши конкуренты вместе взятые. Поэтому Moneyveo может похвастаться тем, что сегодня является самым известным и узнаваемым брендом. Достаточно посмотреть, сколько веб-мастеров и конкурентов рекламируется по нашему бренду, и сравнить это с показателями других МФО – и все станет понятно», – говорит Сергеев.
Представитель компании заявил, что за лояльностью клиентов «подтягивается» все остальное.
«У нас один из самых низких дефолтов на рынке. Соответственно, за этим тянутся и веб-мастера – а это привлекательность оффера», – отметил Сергеев.
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