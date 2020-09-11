Как программисты ищут работу в 2020-м (опрос)

Самыми популярными каналами поиска работы среди ІТ-специалистов остаются рекомендации, Джин, LinkedIn, DOU.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.

Самые популярные каналы для поиска работы:

в этом году Джин обошел LinkedIn по популярности — 14,7% против 14,1%. За год его популярность выросла на 2,5 п. п., а LinkedIn, наоборот, снизилась – на 1,6 п. п;

что касается Джина, то в течение карантина кандидаты активно включали профили для поиска работы. И если в начале марта онлайн-кандидатов было 17,5 тысячи, то в конце августа их количество достигло почти 21 тысячу;

ослабли позиции Work.ua и Rabota.ua;

также среди интересных вариантов каналов поиска работы респонденты называли Telegram-каналы, Facebook, Skype, Gmail;

DOU самый популярный среди тестировщиков, ПМ’ов и программистов;

Джин — среди программистов и тестировщиков;

у проджект-менеджеров на втором месте все еще остается LinkedIn, а затем Джин;

среди дизайнеров и нетехнических специалистов популярным является Work.ua.



Инфографика: DOU

Популярность сайтов для поиска работы по регионам:

в Киеве лидирует Джин как самый эффективный канал поиска работы;

во Львове, Харькове и Днепре – LinkedIn;

Одесса предпочитает DOU .

Если смотреть по опыту работы, то среди начинающих безоговорочным лидером является DOU. А после двух лет опыта на первое место выходит LinkedIn.

Как пандемия повлияла на планы ІТ-специалистов по поиску работы:

14% сказали, что попали под сокращение и из-за этого искали новую работу;

17% решили не искать новую работу;

примерно четверть респондентов сейчас находится в поиске нового места.



Инфографика: DOU

Справка Finance.ua:

За 5 лет количество IT-специалистов в Украине удвоилось и возросло с 90 до 180 тысяч, женщин стало на 79% больше, чем в 2015 году.

Если проанализировать удельный вес женщин на разных должностях в динамике, то аналитика свидетельствует, что женщины все чаще занимают места в различных IT-профессиях. В частности в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории новичков), в полтора раза — среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%).

В первом полугодии 2020 года больше специалистов, чем обычно, почувствовали уменьшение дохода, а рынок ІТ-событий все еще в стадии глубокого кризиса.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫