Как программисты ищут работу в 2020-м (опрос)

Самыми популярными каналами поиска работы среди ІТ-специалистов остаются рекомендации, Джин, LinkedIn, DOU.
Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.
Самые популярные каналы для поиска работы:
Инфографика: DOU
Популярность сайтов для поиска работы по регионам:
Если смотреть по опыту работы, то среди начинающих безоговорочным лидером является DOU. А после двух лет опыта на первое место выходит LinkedIn.
Как пандемия повлияла на планы ІТ-специалистов по поиску работы:
Инфографика: DOU
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