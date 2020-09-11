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Как программисты ищут работу в 2020-м (опрос)

Как программисты ищут работу в 2020-м (опрос)

Самыми популярными каналами поиска работы среди ІТ-специалистов остаются рекомендации, Джин, LinkedIn, DOU.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.

Самые популярные каналы для поиска работы:

  • в этом году Джин обошел LinkedIn по популярности — 14,7% против 14,1%. За год его популярность выросла на 2,5 п. п., а LinkedIn, наоборот, снизилась – на 1,6 п. п;
  • что касается Джина, то в течение карантина кандидаты активно включали профили для поиска работы. И если в начале марта онлайн-кандидатов было 17,5 тысячи, то в конце августа их количество достигло почти 21 тысячу;
  • ослабли позиции Work.ua и Rabota.ua;
  • также среди интересных вариантов каналов поиска работы респонденты называли Telegram-каналы, Facebook, Skype, Gmail;
  • DOU самый популярный среди тестировщиков, ПМ’ов и программистов;
  • Джин — среди программистов и тестировщиков;
  • у проджект-менеджеров на втором месте все еще остается LinkedIn, а затем Джин;
  • среди дизайнеров и нетехнических специалистов популярным является Work.ua.


Инфографика: DOU

Популярность сайтов для поиска работы по регионам:

  • в Киеве лидирует Джин как самый эффективный канал поиска работы;
  • во Львове, Харькове и Днепре – LinkedIn;
  • Одесса предпочитает DOU.

Если смотреть по опыту работы, то среди начинающих безоговорочным лидером является DOU. А после двух лет опыта на первое место выходит LinkedIn.

Как пандемия повлияла на планы ІТ-специалистов по поиску работы:

  • 14% сказали, что попали под сокращение и из-за этого искали новую работу;
  • 17% решили не искать новую работу;
  • примерно четверть респондентов сейчас находится в поиске нового места.


Инфографика: DOU

Справка Finance.ua:

  • Если проанализировать удельный вес женщин на разных должностях в динамике, то аналитика свидетельствует, что женщины все чаще занимают места в различных IT-профессиях. В частности в течение последних трех лет вдвое выросла доля женщин в разработке (с 5% до 10%, в основном в категории новичков), в полтора раза — среди менеджеров проектов (с 25% до 39%) и других технических специалистов (с 20% до 31%).

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По материалам Finance.UA
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