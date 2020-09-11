0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

На е-аукцион выставили кофейный завод в Одесской области

На е-аукцион выставили кофейный завод в Одесской области

Госпредприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области за почти 42 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП, передает УНН.

“На электронном аукционе OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий по 41 951 755 грн”, — сообщили в пресс-службе.

По данным СЕТАМ, завод имеет общую площадь 7665,5 кв.м. и расположен в Одесской области, в городе Черноморск.

Комплекс состоит из:

— восьмиэтажного производственного здания с навесами, общей площадью 7665,5 кв.м;
— зданий насосной и подвальным этажом, общей площадью 76,1 кв.м;
— резервуаров для воды;
— артезианской скважины;
— резервуаров для шлама;
— смотровых колодцев;
— ограждения;
— ворот;
— градирни;
— покрытие (тротуары, площадки, дорожки).

Дата проведения аукциона: 25 сентября 2020 года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.