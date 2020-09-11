На е-аукцион выставили кофейный завод в Одесской области

Госпредприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области за почти 42 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП, передает УНН.

“На электронном аукционе OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий по 41 951 755 грн”, — сообщили в пресс-службе.

По данным СЕТАМ, завод имеет общую площадь 7665,5 кв.м. и расположен в Одесской области, в городе Черноморск.

Комплекс состоит из:

— восьмиэтажного производственного здания с навесами, общей площадью 7665,5 кв.м;

— зданий насосной и подвальным этажом, общей площадью 76,1 кв.м;

— резервуаров для воды;

— артезианской скважины;

— резервуаров для шлама;

— смотровых колодцев;

— ограждения;

— ворот;

— градирни;

— покрытие (тротуары, площадки, дорожки).

Дата проведения аукциона: 25 сентября 2020 года.