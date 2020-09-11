На е-аукцион выставили кофейный завод в Одесской области

Госпредприятие “СЕТАМ” Министерства юстиции Украины продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области за почти 42 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП, передает УНН.
“На электронном аукционе OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины) выставлен комплекс зданий завода по производству растворимого кофе и кофейных изделий по 41 951 755 грн”, — сообщили в пресс-службе.
По данным СЕТАМ, завод имеет общую площадь 7665,5 кв.м. и расположен в Одесской области, в городе Черноморск.
Комплекс состоит из:
— восьмиэтажного производственного здания с навесами, общей площадью 7665,5 кв.м;
— зданий насосной и подвальным этажом, общей площадью 76,1 кв.м;
— резервуаров для воды;
— артезианской скважины;
— резервуаров для шлама;
— смотровых колодцев;
— ограждения;
— ворот;
— градирни;
— покрытие (тротуары, площадки, дорожки).
Дата проведения аукциона: 25 сентября 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограничений8 ч. назад - 1599 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуВчера, 23:53 - 1260 7
Как уменьшить электропотребление, работая из дома (инфографика)Вчера, 17:12 - 1484 6
Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырастиВчера, 19:15 - 9221 5
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-193 ч. назад - 240 4
Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)Вчера, 22:07 - 3823 1
Швеция может стать первой страной без наличных6 ч. назад - 2713 1
Что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 1613 1
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограничений8 ч. назад - 1599 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуВчера, 23:53 - 1260 7
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)9 ч. назад - 424
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 374
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 414
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 539 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 898