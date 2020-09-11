СМИ сообщили, кто приобретет американскую часть TikTok

Компания ByteDance отказалась продавать американский сегмент TikTok корпорации Microsoft. В качестве покупателя она выбрала ИТ-компанию Oracle.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, ByteDance намерена сделать заявление, в котором назовет Oracle “надежным технологическим партнером” в США.

Планируемая сделка не будет являться прямой продажей активов TikTok, отмечают источники. Скорее, это будет некое партнерство, притом что отдельные инвесторы ByteDance, в том числе американские инвесткомпании Sequoia Capital и General Atlantic, получат доли в совместном предприятии, которое будет создано в рамках сделки.

Следующим шагом должно стать одобрение сделки Белым домом и Комитетом по иностранным инвестициям США.